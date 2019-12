'Demokratik özerkliğe' yargı bakar!

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in "Belediyenin önünde Türk bayrağının yanında sarı, kırmızı, yeşil bayrağımız dalgalansa ne olur" sözleri üzerine

"Organları yer değiştirmiş adam" diyerek hakaret eden Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, BDP ve Demokratik Toplum Kongresi'nden gelen "demokratik özerklik" önerisi için de aynı tepkiye atıf yaptı. Çiçek, "Ben söyleyeceğimi söyledim. Suç teşkil eden bir şey varsa zaten yargı takip eder" dedi.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



''Barış ve Demokrasi Partisine bağlı belediyeler 'demokratik özerklik' konusunda hâlâ çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve bu noktada açıklamalar yapılıyor, bu gündeminizde olacak mı?'' sorusuna Çiçek, şu karşılığı verdi:



''Ben söyleyeceğimi söyledim. Suç teşkil eden bir şey varsa, ondan sonraki kısmını da zaten devletin ilgili organları takip eder. Yargı takip eder. Çünkü ortada bir suç varsa, bunlar şikayete bağlı suçlar değil, yargı makamlarının kendiliğinden takip edeceği konulardır'' yanıtını verdi.





Profesyonel ordu



Türkiye'nin 40 yıldır terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini belirten ve "Profesyonelleşme, özel birliklerin bu manada teşkili üzerinde durduğumuz bir konudur" diyen Çiçek şöyle konuştu:



"Kurumlarla konuşarak, görüşerek bu konu bir değerlendirme konusudur. Yasal bir düzenleme gerekiyorsa, bunu da en kısa sürede yapmaya çalışacağız. Henüz bu çalışma bitmiş değil, ama böyle bir ihtiyacın olduğu ortadadır. Bu ihtiyaç teşkil edilmiştir. Bunun yasal düzenlemesini en iyi şekilde yapacağız. Bu tedbirleri almış olacağız."





Heronlarla ilgili iddialar



Bir gazetecinin, ''Heron skandalı basına yansıdı. Hükümet'in gündeminde böyle bir konu var mı? Hükümet gündeme aldı mı bu konuyu?'' şeklindeki sorusuna Çiçek, şu yanıtı verdi:



"...Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin gündemindeki her konuyu, büyük küçük, önemli önemsiz demeden her konunun konuşulduğu bir yer değil, çok önemli konuların ve stratejik bir kısım kararların alınması gereken konuların konuşulduğu bir yer.



Dolayısıyla şu ana kadar Bakanlar Kurulu'nun gündeminde böyle bir konu olmadı ama buraya gelmemiş olması ilgili makamların konu üzerinde durmadığı anlamına da gelmiyor. Elbette onlar, bu kadar Türkiye'nin gündemine gelmiş, televizyonlarda şu kadar zamandır gösterimde olan, görülen, takip edilen, zaman zaman da tepkilere yol açan bir konuyla ilgili, ilgili makamlar gereği neyse onu yapıyordur ve yapacaktır.''