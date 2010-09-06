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Dünya

DEMOKRATİK KONGO'DA GEMİ KAZASI: 70 ÖLÜ KİNŞASA (A.A)

06 Eylül 2010 02:21

-DEMOKRATİK KONGO'DA GEMİ KAZASI: 70 ÖLÜ KİNŞASA (A.A) - 05.09.2010 - Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bu hafta sonu meydana gelen ikinci gemi kazasında 70 kişinin öldüğü bildirildi. Equatuer vilayetinden Ebale Engumba adlı yetkili, dün ülkenin kuzeybatısında bir nehir gemisinin kayaya çarparak alabora olduğunu belirterek, 100'den fazla yolcusu olduğu tahmin edilen gemiden 15 kişinin de kurtulmayı başardığını söyledi. Yetkililer, ülkenin orta kesimlerindeki Kasai Nehri'nde dün gece meydana gelen kazada da en az 200 kişinin ölmüş olmasından korkulduğunu söylemişti.

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