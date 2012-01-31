-Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde uçak düştü KİNŞASA (A.A) - 31.01.2012 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi. Güney Kivu vilayetinin ulaşımdan sorumlu bakanı Laban Kyalangalilva, uçağın Bukavu şehrinden havalandıktan sonra düştüğünün tespit edildiğini söyledi. Kyalangalilva, başka bir uçağın kaza yerine bölgeye gönderildiğini belirterek, düşen uçakta en az 5 kişinin bulunduğunu ancak kazadan kurtulan olup olmadığının henüz belirlenemediğini kaydetti.