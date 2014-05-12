Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tribün izdihamı; 15 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki radyo istasyonu Okapi'nin İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre, AS Vita'nın, Tout Puissant Mazembe'yi dün akşam başkent Kinşasa'da konuk ettiği maçta, tribünde yaşanan izdiham nedeniyle 15 kişi öldü, 20'yi aşkın kişi de yaralandı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan misafir ekip Mazembe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada da izdihamın, polisin, mağlubiyet sonrası sinirlenen AS Vita taraftarlarına attığı göz yaşartıcı gazdan kaynaklandığı ileri sürüldü. AS Vita ve Tout Puissant Mazembe, 16 Mayıs'ta başlayacak Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) şampiyonlar ligi grup maçlarında, Mısır temsilcisi Zamalek ve Sudan'ın El Hilal takımının bulunduğu A Grubu'nda yer alıyor.