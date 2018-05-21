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Ekonomi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü sebebiyle en az 25 kişi öldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola virüsü nedeniyle ölü sayısının 25’e çıkmasıyla, "deneysel virüs aşılamaları" başladı

21 Mayıs 2018 14:07

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola virüsü nedeniyle ölü sayısının 25’e çıkmasıyla, \"deneysel virüs aşılamaları\" başladı.
Batı Afrika’da 2014-2016 yılları arasında başlayan Ebola virüsü salgınının tedavisi için denenen ve olumlu sonuç alınan \"sınırlı aşılamalar\" Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde muhtemel bir salgının önlenmesi için yeniden başlatıldı.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çalışanları geçen hafta bölgede virüsün yayılmasını önlemek amacıyla gösterilen çabaların arttırılacağını duyurmuş ve şu ana kadar üçü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 45 vaka olduğunu açıklamıştı.

 

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