Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde en az 50 kadın, sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri tarafından taciz ve istismara uğradığını söyledi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 50'den fazla kadın, Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen Ebola yardım gönüllüleri tarafından cinsel taciz ve istismara uğradıklarını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, New Humanitarian ve Thomson Reuters Vakfı'nın yürüttüğü soruşturmada 51 kadın 2018 ve 2020 yıllları Ebola salgını sırasında uluslararası kuruluşlardan gelen çalışanlar tarafından tacize uğradıklarını açıkladı. Kadınların çoğu erkeklerin kendilerine cinsel ilişki teklif ettiği ya da iş karşılığı buna zorladığını söyledi.

Kadınların anlattıklarının örtüşmesiyle Beni kentinde taciz ve istismarın yaygın yaşandığı düşünülürken olayda suçlanan üç organizasyon suçlamaları inceleyeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, suçlamaların 'tamamıyla araştırılmasını' istedi.

Bir iş bulabilmek için bir Dünya Sağlık Örgütü çalışanı tarafından ilişkiye girmeye zorlanan bir kadın "Çok fazla kadın bunu yaşadı" dedi. İstismara ve tacize uğrayan kadınların çoğu kısa dönem kontratlı işlerde çalışmak için uğraşıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü, suçlamaların üzerine olayı inceleyeceğini ve bu tarz durumlara karşı 'sıfır tolerans' politikası uyguladıklarını söyledi.