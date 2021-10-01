Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cinsel istismar skandalı sonrası DSÖ'ye tazminat çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü( DSÖ) personelinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgınıyla mücadele görevi sırasında ülkedeki kadınlar ve kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin raporu hazırlayanlar, Kongo’daki istismara uğrayanlara önemli bir miktarda tazminat verilmesi gerektiğini söyledi.

Kongolu insan hakları aktivisti Julienne Lusenge, Birleşmiş Milletler’in küresel sağlık organı DSÖ’nün, ülkedeki kadınlar ve kız çocuklarının “gerçek” ihtiyaçlarına odaklanan bir tazminat planı çıkarması gerektiğini söyledi.

Geçen hafta çıkan raporda, Kongo’daki Ebola salgınıyla mücadele için giden ekipteki DSÖ için çalışan personelin, cinsel istismar vakalarına karıştığı ortaya çıkmıştı. Rapora göre, 29 istenmeyen gebelik olayı yaşamıştı. Bağımsız komisyon, 13-43 yaş arasında 75 mağdur olduğunu tespit etmişti.

Ne olmuştu?

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), "çalışanlarının, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) kadınlara cinsel sömürü ve istismara karıştığı" iddiaları üzerine kurduğu bağımsız soruşturma komisyonu, ülkedeki Ebola salgınıyla mücadele döneminde 21 DSÖ çalışanının da dahil olduğu 83 cinsel istismar vakası tespit etti.

Bağımsız komisyonun raporu, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da katıldığı basın toplantısında örgütün Cenevre'deki merkezinde açıklandı.

Ghebreyesus, cinsel istismar mağduru kadınlara seslenerek, "Üzgünüm. DSÖ tarafından size hizmet etmek ve sizi korumak için görevlendirilen kişilerin size yaptıkları için üzgünüm. Bu olayların neden olduğu süregelen ızdırap için üzgünüm. Sizin başınıza gelenler asla kimsenin başına gelmemeli. Bu affedilemez" ifadesini kullandı.