Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna saldırı düzenlendi; İtalya Büyükelçisi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi ve bir İtalyan polis memuru öldürüldü.

AP'nin aktardığına göre, İtalya Büyükelçisi Luca Attanasio ve polis memuru Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Goma kentinde Birleşmiş Milletler konvoyuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

İtalyan basınına göre saldırı, ülkedeki Birleşmiş Milletler barış gücünün (MONUSCO) konvoyuna düzenlendi. Konvoyda AB delegasyonu da bulunuyordu. İtalyan basını, saldırının bir kaçırma girişimi olabileceği yönünde iddialara da yer verdi.