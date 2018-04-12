Demokratik Katılım Grubu: Bizde trafoya kedi girmez

İstanbul Tabip Odası’nın 14-15 Nisan Pazar günü yapacağı seçimli genel kurulu öncesi mevcut yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu, "havuz medyası tarafından hedef gösterilmelerine" tepki göstererek, “İstanbul Tabip Odası seçimlerinde trafoya kedi girmez” dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Demokratik Katılım Grubu Yönetim Kurulu üyeleri, medyada çıkan “TTB ölüleri seçmen yapmış” haberine Cağaloğlu’nda bulunan İstanbul Tabip Odası’nda düzenledikleri toplantı ile yanıt verdi. İstanbul Tabip Odası’nın iki yılda bir yapılan yönetim kurulu seçimleri, 14-15 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Demokratik Katılım Grubu adına açıklama yapan Dr. Osman Öztürk, çağdaş, laik, demokratik bütün hekimleri meslek örgütüne ve sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

“Seçimlere bakanlık bürosu değil meslek örgütü şiarı ve yenilenmiş aday listemizle katılıyoruz” diyen Öztürk, görevlerinin hekimlerin haklarını korumak, çalışma ve yaşam koşullarının iyileşmesini sağlamak ve tüm yurttaşlara eşit, ücretsiz, nitelikli, çağdaş sağlık hizmeti vermek olduğunu söyledi.

“TTB ölüleri seçmen yapmış” gibi iddialara ilişkin konuşan Öztürk şöyle devam etti:

“Bugünlerde yandaş medyadaki yandaş kalemlere İstanbul Tabip Odası seçimlerinde hayatta olmayan hekimlerin yerine oy kullandırıldığı gibi akla hayale sığmayacak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan yazılar yazdırılıyor, asılsız şaibeler yayarak hekimlerin oylarıyla kazanamayacaklarını bildikleri seçimlerden Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle galip çıkmaya çalışıyorlar. Kendilerini uyarıyoruz. İstanbul Tabip Odası seçimlerinde trafoya kedi girmez.Listelere bizim müdahale etme durumumuz yok. Ölen kişiler hala üye görüldüğü için seçmen olarak görülüyorlar.”

"En güvenilir kurum"

Demokratik Katılım Grubu yönetim kurulu başkan adayı Prof. Dr. Pınar Saip ise, “Bugün bir anket yapılsa en güvenilir kurum olarak bizim meslek odası çıkacaktır. Pazar günü bütün hekimleri sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

4 grup yarışacak

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı odalar içinde 30 binle en fazla üyeye sahip İstanbul Tabip Odası’nın iki yılda bir yaptığı seçimli genel kurulu 14 Nisan cumartesi günü Cağaloğlu’ndaki İstanbul Tabip Odası’nda 14.00-18.00 arasında yapılacak. Seçimler ise 15 Nisan pazar günü 09.00-17.00 arasında İstanbul Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Seçimlerde şuan oda yönetiminde olan “Demokratik Katılım Grubu” ile Vatan Partisi’ne yakınlığı ile bilinen “Cumhuriyetçi Hekimler”, AKP’ye yakınlığı ile bilinen “Hekimlikte Haklar Birlik ve Haklar Platformu” ile MHP’ye yakınlığı ile bilinen “Türk Hekimleri Birliği” listeleri yarışacak.