'Demokratik çözüm' çağrısına 10 ay hapis

T24 - Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü ve operasyonların durdurulması talebiyle basın açıklaması yapan İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Başkanı Gökçe Otlu’ya verilen 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.



Gökçe Otlu ve 7 arkadaşı 2006 yılında Ezilerin Sosyalist Partisi adına düzenlenen basın açıklamasına katıldı. İçişleri Bakanlığı önündeki basın açıklamasında, ‘askeri operasyonların durdurulması ve Kürt sorununun demokratik yollardan çözülmesi’ talep edildi.



Basın açıklaması sırasında ‘Operasyonlar durdurulsun, Kürt halkına özgürlük’ yazılı pankartlar taşınırken, ‘Operasyonlar durdurulsun, kirli savaşa son’, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’ şeklinde sloganlar da atıldı. Otlu ve arkadaşlarına dava açıldı.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi açıklama metnini ve çekilen fotoğrafları değerlendirerek, sanıklara terör örgütü propagandası suçundan 10’ar ay hapis cezası verdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, cezaları onadı. Otlu, “Cezanın ertelenmesini talep ettik. Yaptığımız sadece bir basın açıklaması” diye konuştu.



