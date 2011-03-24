Demokratik Çözüm Çadırı'na polis baskını

T24- BDP'nin Batman’da geçen hafta kurduğu "Demokratik Çözüm ve Barış" adı verilen çadıra, bu sabaha karşı polis baskın yaparak içindeki malzemelere el koydu, 26 partiliyi gözaltına aldı.









Batman Emniyet Müdürlüğü’ne çevik kuvvet polisleri ve özel harekat timi, saat 03.30’da mahkeme kararıyla BDP’nin bir hafta önce Turgut Özal Bulvarı’nda kurduğu çadıra baskın düzenledi. Çevik kuvvet ve özel hareket ekipleri, mahkeme kararıyla çadırı parçalayarak söktü. Çadırda bulunan, bilgisayar, ses düzeni, masa, sandalye diğer malzemelere de el koyan polis bunları kamyona yükleyerek merkeze götürdü.



BDP Grup Başkan Vekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata da çadırda bulunan malzemelerin götürülmesine tepki gösterdi. Baskın sırasında Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Bilim ile telefonla görüştüğünü belirten BDP’li Yıldız, "Çadır, suçun merkeziymiş gibi gösterilmiş. Yasa dışı müzik yayının yapıldığı da mahkeme kararında yer verilmiş. Çadırın suçu ne? Bu çadırı tertip komitesi izinle açtı. Suç unsuru varsa, gündüz gözüyle tertip komitesine bildirilebilirdi. Her tarafı parçalanarak sökülüp götürülen çadırın kendisi suç olabilir mi? Ayrıca çadır içinde kalan 26 arkadaşımız da gözaltına alınmış" dedi.

BDP Grup Başkan Vekili ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ise, pratik bir gece baskınıyla çözüm ve demokrasi çadırının sökülerek kaldırıldığını belirtirken, "Çözüm mü, kaos mu? Bunun değerlendirildiği süreçte, devletin çadırları parçalayarak kaldırması düşündürücüdür" dedi. Halkın ’gereken değerlendirmeyi yaparak’ çadırları tekrar kuracağını anlatan Ata, şöyle devam etti:

"Batman’ın birçok alanında çadır kurmaya çalışacağız. Ülkede barış ve çözümün olması yönünde arayışların sürdüğü bir zamanda devlet bir çadıra bile tahammül göstermemiştir. Tertip komitesinin izin alarak açtığı bu çadırın gece yarısı operasyonla sökülmesi tuhaftır. İki gündür Batman’da bize yönelik baskılar için suç duyurusunda bulunacağız. Hukuki işletmeye çalışacağız. Bu çadır hukuk dışı bir kararla kapatılmıştır."

Çadırda nöbet tutanların arasında yer alan BDP Merkez İlçe Başkanı Şerif Çakar, çadırın sökülmesi sırasında güvenlik görevlilerinin sert tutumuyla karşılaştıklarını iddia etti. Çakar, şöyle devam etti:

"Gece sokakta kalan çocukların bazıları ateş etrafındaydı. Bir anda çocukların ’Baskın’ sesini duyduk. Sonradan güvenlik görevlilerinin sert hareketleriyle karşılaştık. Herkesi yere yatırdılar. Yüzüm yere dönük olduğu için göremediğim bir güvenlik görevlisinden kafama sert bir darbe geldi. Sözlü hakaretlerle karşılaştık. Beni de götürecekleri sırada bir güvenlik görevlisi sayesinde serbest bırakıldım. Baskın 90’lı yılların dönemini anımsatıyordu. Çadırdaki birçok kişiyi tartakladılar. Spor ayakkabıları yırttılar. Masa ve sandalye ne varsa kırdılar. Çadırı da parçalayıp söktüler. Olup biteni sadece izlemekle yetindik."

Merkez İlçe Başkanı Şerif Çakar ve Hamit Can, aldıkları darbeler üzerine hastanede ayakta tedavi edilirken, darp edildiklerine dair doktor raporu aldı.