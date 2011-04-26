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''DEMOKRATİK ÇÖZÜM'' ÇADIRINA MÜDAHALE MANİSA (A.A)

26 Nisan 2011 23:35

-''DEMOKRATİK ÇÖZÜM'' ÇADIRINA MÜDAHALE MANİSA (A.A) - 26.04.2011 - Manisa'da Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyesi bir grubun dün gece kaldırılan ''Demokratik Çözüm'' çadırını yeniden kurması üzerine polis gruba müdahale etti. 17 kişinin gözaltına alındığı olayda, 4 polis atılan taşlarla yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki boş bir araziye dün kurulan ve gece polis tarafından kaldırılan ''Demokratik Çözüm'' adı verilen çadır, bir grup tarafından akşam saatlerinde yeniden kuruldu. Manisa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek çadırı yerinden kaldırdı ve bir kamyonete yükledi.  Bunun üzerine polise taş ve havai fişekle saldıran gruba emniyet güçleri biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan arbedede 17 kişi gözaltına alındı. Grubun attığı taşların isabet ettiği 4 polis memuru yaralandı. Gerginliğin sürdüğü mahalleye yakın bir yerde çevik kuvvet ekiplerinin konuşlandığı bildirildi.

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