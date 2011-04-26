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''DEMOKRATİK ÇÖZÜM'' ÇADIRI KALDIRILDI VAN (A.A)

26 Nisan 2011 15:36

-''DEMOKRATİK ÇÖZÜM'' ÇADIRI KALDIRILDI VAN (A.A) - 26.04.2011 - Van'da, BDP'liler tarafından ''Demokratik Çözüm'' adı altında kurulan çadır kaldırıldı. 13 kişinin gözaltına alındığı çadırda, örgütsel doküman ele geçirildi. Bahcivan Mahallesi Ahmed-i Hani Parkı'nda ''sivil itaatsizlik'' eylemi kapsamında kurulan ''Demokratik Çözüm'' çadırına, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubesi ekiplerince sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Çadırda 13 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da örgütsel dokümana el konuldu. Güvenlik güçleri, operasyonun ardından çadırı da kaldırdı. Van'da, bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylığının YSK tarafından iptal edilmesiyle ilgili 19 Nisan'da çıkan olayların ardından çadırda yapılan aramada, çok sayıda molotofkokteyli ve havai fişek ile örgütsel doküman ele geçirilmişti. 

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