'Demokratik açılım bir fiyasko'

T24 - CHP lideri Baykal, demokratik açılımın temelinde PKK'nın ve PKK'nın liderinin muhatap alınmasının yatmakta olduğunu söyledi.





CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Mülkiye'nin 150. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen törene gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Deniz Baykal, bir soru üzerine, kendisinin siyasi mücadelenin bedelini ödemiş bir insan olduğunu belirterek, siyasi yasaklı olduğunu, gözaltında kaldığını ve Zircirbozan'a sürgün edildiğini anlattı. Baykal sözlerini, “Bunları yaşarken ne elimi teröre bulaştırdım ne de terör yapanlara sahip çıktım” diyerek sürdürdü.

Baykal kendisine yöneltilen, “DTP cephesi, açılımın bittiğini ifade ediyor. Sizce açılım bitti mi” sorusuna, “Benim için hiç şaşırtıcı bir tarafı yok. Bu açılım, baştan aşağıya bir fiyaskodur. Temelinde de şiddet örgütünün, terör örgütünün, PKK'nın ve PKK'nın liderinin muhatap alınması yatmaktadır. Bu, Kürt kökenli insanların sorunlarına sahip çıkma anlayışında ortaya konan bir açılım değildir.

Bu, terörü meşrulaştırmaya yönelik, terörü olağanlaştırmaya yönelik bir yaklaşımdır. Üstelik böyle bir girişimin hangi amaca yönelik olduğu konusunda bir somut anlayışın olmadığı görülmektedir. Sonuç nedir? Terör toplumsallaşmaktadır. Meşrulaştırılmak istenmektedir. Açılım, Türkiye'yi ayrıştırma sonucunu doğurmuştur. Tam bir fiyaskodur'' yanıtını verdi.

Bu arada Baykal ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen de kutlamalar için Mülkiye'ye geldi. Öymen'in salona girişinde bazı öğrenci grupları, üzerinde Öymen'in fotoğrafının da bulunduğu ''Kan var bütün kelimelerinin altında'' yazılı pankart açtı. Aynı grup, ''Katliamcıların bu salonda yeri yok'' şeklinde slogan da attı.

Bunun üzerine, başka bir grup da Mülkiyeliler Marşı'nı okumaya başladı. Bu iki grup arasında sözlü sataşmalar yaşandı.