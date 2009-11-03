'Demokratik açılım' 10 Kasım'da TBMM'de

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Demokratik Açılım"ın TBMM'de 10 Kasım Salı günü görüşülmesinin planlandığını açıkladı.



Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda Türkiye'nin bazı bölgelerindeki sel felaketi ve su baskınları üzerinde durduklarını ifade eden Çiçek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu illerle ilgili valilerin gerekli çalışmaları yaptığını belirten Bakan Çiçek, "Maddi talepler söz konusu olduğunda da bunları karşılamaya çalışıyoruz. Hasar tespiti yapıldıktan sonra devlet olarak her zaman yaptığımız gibi mağdur vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Demokratik Açılım" sürecinin de gündeme geldiğini belirten Bakan Çiçek, "Milli birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin daha da kökleşmesi için Demokratik Açılım süreci var. Bu süreçle ilgili olarak TBMM'de bir değerlendirme, bilgilendirme yapılacağı ifade edilmişti. Önümüzdeki salı günü yani 10 Kasım'a denk geliyor, 'muhtemelen' diyoruz, çünkü bu TBMM'nin gündemidir, siyasi partilerimizin guruplarıyla da görüşmek suretiyle önümüzdeki hafta içinde bu konuyu gündeme getirmiş olabileceğiz. Hükümet olarak böyle bir talebimiz var" diye konuştu.

TBMM'ye sevk edilecek kanun tasarılarının da toplantıda gündeme geldiğini anlatan Bakan Çiçek, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ilgili kanunda değişiklik yapan bir yasa tasarının da ele alındığını bildirdi.

Bunun, Anayasa Mahkemesi kararının tabii bir sonucu olduğunu ifade eden Çiçek, "Anayasa Mahkemesi, bir kısım hükümlerin iptaline yer vermiştir. Yasa çıkarılamadığı için Diyanet İşleri Başkanlığı insanlarımızın beklentilerini karşılayamamakta, bir takım sıkıntıları, zorlukları var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurt içi ve dışındaki vatandaşlarımıza etkin din hizmeti sunması açısından önem arz etmektedir" dedi.