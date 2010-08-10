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DEMOKRAT YARGI'DAN "DERNEKLEŞME" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2010 00:35

-DEMOKRAT YARGI'DAN "DERNEKLEŞME" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Demokrasi ve Özgürlük İçin Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nden (Demokrat Yargı) yapılan açıklamada, ''Temyiz mahkemeleri ve Adalet Bakanlığı, yargı bürokrasisinin bu alanda tek başlarına ve kendi kapalı dünyaları içinde faaliyet yürütmelerinin önüne ancak ve ancak yargıda dernekleşme yoluyla geçebilmek mümkündür'' denildi. Yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa değişiklik paketine ilişkin İzmir'deki ''evet'' mitinginde yaptığı konuşmada ''yargıda dernekleşmeye 'hayır' anlamına gelecek beyanlarda bulunduğu'' ifade edildi. Bu sürecin oligarşiden demokrasiye doğru ilerleyen mantığı ve eğiliminin yargı içinde dernekleşmeyi daha önemli ve değerli hale getirdiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Yargı içi dernekleşme, hem yargı idaresi süreçlerinin ve yargılama süreçlerinin kamuoyu tarafından açık ve şeffaf olarak denetlenebilmesini sağlamakta hem de bu alan içindeki geleneksel aktörlerin gayrimeşru varlık, imkan ve operasyonlarını etkisiz kılmakta çok önemli bir kamusal araç özelliği göstermektedir. Özellikle temyiz mahkemeleri ve Adalet Bakanlığı, yargı bürokrasisinin bu alanda tek başlarına ve kendi kapalı dünyaları içinde faaliyet yürütmelerinin önüne ancak ve ancak yargıda dernekleşme yoluyla geçebilmek mümkündür.''

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