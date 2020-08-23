Demokrat Ulusal Kongresi'nin ardından 'depresif' demişlerdi; Trump, Cumhuriyetçilerin Kongresi'nde 4 gün üst üste konuşacak

ABD'de geçen hafta gerçekleşen Demokrat Ulusal Kongre'nin ardından bu hafta da Cumhuriyetçi Ulusal Kongre için hazırlıklar başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ilan edileceği kongrede Trump'ın 4 gece üst üste konuşma yapması bekleniyor.

New York Times'ın haberine göre, pandemi koşullarında sanal ortamda gerçekleşen, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama, 44'üncü First Lady'si Michelle Obama gibi isimlerin konuşma yaptığı Demokrat Ulusal Kongresi'nin ardından sıra Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'ne geldi.

Pandemi koşullarında yapılacak Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'nin hazırlığında Donald Trump'ın 2004 yılında başrolünde olduğu The Apprentice (Çırak) isimli reality programının yapımcılarının yardımcı olacağı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'nin 4 gününde birden konuşacağı öğrenilirken parti yetkilileri, Demokrat Parti'nin gerçekleştirdiği etkinlikten 'daha canlı' bir Kongre sunulacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi, geçen hafta gerçekleşen Demokrat Ulusal Kongresi'ni 'karanlık, depresif' olarak nitelemişti.

Demokrat Parti'nin 3 Kasım başkanlık seçiminde resmi adayı olarak belirlenen Joe Biden, Demokrat Ulusal Kongresi'nde bir konuşma yapmıştı.

Trump, Fox News'a yaptığı açıklamalarda "Biz daha canlı bir şey yapacağız, bence kayıt yaptığınızda oldukça sıkıcı oluyor" demişti.