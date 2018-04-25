Demokrat Parti'yi ziyaret eden Tezcan: En geniş mutabakatı sağlamak için çalışma yürütüyoruz

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ile Grup Başkanvelik Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Tezcan, "CHP olarak biz büyük demokrasi merkezinde, ekseninde mümkün olan en geniş buluşmayı, en geniş mutabakatı sağlamak üzere yoğun bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye gerçekleştirdiği ziyarete de katılan CHP Genel başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, seçimlerin hızla yaklaştığını belirterek "24 Haziran’da Türkiye aydınlık bir sürece imza atacak. İnşallah 25 Haziran sabahı demokrasiyi yeniden kuracağımız bir sabaha uyanacağız. Bu çerçevede CHP olarak biz büyük demokrasi merkezinde, ekseninde mümkün olan en geniş buluşmayı, en geniş mutabakatı sağlamak üzere yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede siyasi partilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün Demokrat Parti’ye ziyaretimiz ve Sayın Genel Başkan ile heyetin kabulü de bu çerçevede bir ziyarettir" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını söyleyen Tezcan konuşmasına şöyle devam etti:

Demokrat Parti Türkiye’de her şeyden önce siyasal ağırlığı çok büyük bir siyasi partidir. Çok partili rejime geçildiği günden bu güne Türkiye’de siyasal ağırlığı inkar edilemeyecek ve Türkiye’yi çok partili rejime taşıyan ve o günden bu yana Türkiye’de demokrasiyi yerleştirme konusunda emeği geçen iki ana parti CHP ve Demokrat Parti’nin bu noktadaki tarihi misyonu ve önemi yadsınamaz bir gerçektir. Demokrat Parti’nin bu siyasal ağırlığının önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde demokrasiyi yeniden tesis etme adımında çok önemli görev ifa edeceğine, inşa görevi ifa edeceğine inanıyoruz. Sayın Genel Başkan ile bu düşüncelerimizi paylaştık. Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sonrasına ilişkin de temaslarımız devam edecek. Tabii ki sürece herkes değerlendirecek. Neler yapılabilir, bu büyük demokrasi buluşmasına hangi çerçevede ve hangi noktada katkı verebiliriz, bu konuda kendileri de heyetleriyle görüşüp önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde süreci temasları devam ettirerek tamamlayacağız.”

“Bu görüşmeleri olumlu buluyoruz”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

CHP’nin çok değerli Genel Başkan Yardımcısı Tezcan ve değerli Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte, CHP’yi temsilen, Türkiye’nin çok hızlı bir seçim sürecinin içinde bulunduğu bu ortamda hakikaten çok derinlemesine idraklerimizi tazelemek ve ülkenin içinde bulunduğu şartları değerlendirmek adına bir görüşme gerçekleştirdik. Hızlandırılmış, öngörülemeyen seçim sürecini adil, eşit, güven içerisinde yapılabilmesini umduğumuz bu seçim sürecini daha da nasıl anlamlandırabileceğimiz hususunda değerlendirmelerimizi karşılıklı olarak yaptık.

16 Nisan referandumuyla beraber Türkiye’de siyasal mücadele; istesek de istemesek de salt siyasi partilerin mücadelesi olmaktan çıkmıştır. Türkiye ile ilgili temel tasavvurları, hedefleri, idealleri elbette bizler gibi demokrasiyi ve adaleti bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi olarak addettiğimiz bugün, büyük problemler yaşadığımıza inandığımız bu süreçte, bu seçimin Türkiye’nin derinden bir nefes almasına vesile olması adına bu görüşmeleri olumlu buluyoruz.

"CHP'nin Türk demokrasisine önemli katkılar yaptığını görüyoruz"

CHP’nin son bir hafta içerisinde aldığı inisiyatifin hem tarihsel kimliğiyle hem de bugün ana muhalefet hüviyetiyle Türk demokrasisine önemli katkılar yaptığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte her birimizin Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşına sunduğu imkan ve imtiyazların manasını başta yönetenler olmak üzere bu çatı altında yaşayan tüm vatandaşlarımızın idrak etmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi ve milli iradenin net bir şekilde TBMM’ye cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yansıyabilmesi adına birtakım karşılıklı olarak fikir alışverişlerini de çok önemsiyoruz. Bizler de hem kendi kurullarımızda hem onun dışında elbette medeni ilişkiler yürüttüğümüz diğer siyasi partilerle de karşılıklı olarak paylaştığımız fikirleri süratle değerlendireceğiz.

"Görüşlerimizi paylaşacağız"

Burada kazanan demokrasimiz olmalıdır. Türkiye’de demokrasinin önemli bir derinliği vardır. Bu büyük geçmişin bütün eksikliklerine rağmen büyük bedeller ödeyerek bu noktaya gelinmiş olmanın anlamını Irak ve Suriye aynasında dahi baksak elbette bu ülkenin her bir vatandaşı idrak eder. O açıdan bu süreçleri zorlaştırmak yerine sorumlu siyasetin mensupları olarak sorumlu bir anlayış içerisinde davranmaya gayret ediyoruz. İnşallah süratle bu değerlendirmeleri yaparak kamuoyunun karşılıklı olarak başta ana muhalefet onun dışında diğer siyasi partilerle de medeni bir şekilde görüşlerimizi paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum ziyaretleri için.”