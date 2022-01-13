Demokrat Partili Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayını çok merak ediyorsa seçim kararı alsın

MHP’den ihraç edilmesinin ardından Demokrat Parti’ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhur İttifakı’ndan Millet İttifakı’na yapılan “cumhurbaşkanı adayınız kim olacak” yönündeki açıklamaları değerlendirdi. Enginyurt, “Sayın Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayını çok merak ediyorsa yarın seçim kararı alsın, ertesi gün Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklayacaktır” dedi.

GazeteduvaR’dan Serkan Alan’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Enginyurt, Cumhur İttifakı’nın ilk seçimde yüzde 30 oy oranını geçemeyeceğini söyledi.

Enginyurt, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına dair, “Sayın Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayını çok merak ediyorsa yarın seçim kararı alsın, ertesi gün Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklayacaktır. Zannetmesin ki Millet İttifakı’nın adayı yok. Hiç kimseyi bulamazlarsa ben aday olurum” ifadelerini kullandı.

Enginyurt, MHP'nin oy oranı ile ilgili soruya "Cumhur İttifakı’nda bir erime söz konusu değil. Cumhur İttifakı darmadağın durumda. Cumhur İttifakı artık halkta karşılığı olmayan, şu an mevcut aldığı oylar sadece AK Parti’den geçinen, beslenen, AK Parti’den başka umudu olmayan, oradan aldığı imkanlarla tarikatlarını, cemaatleri ve yaşamını devam ettiren bir kesimin oy verdiği bir parti olmanın ötesinde bir karşılığı yok. Çalışanlar, emekliler, işçiler, çiftçiler, esnaf ve sanayici kısaca Türkiye, AK Parti’den umudunu kesmiş durumda." yanıtını verdi.

HDP ile bir arada olamayacaklarını söyleyen Enginyurt, “HDP sizce kapatılmalı mı?” sorusuna şöyle yanıtladı:

"HDP suç işliyorsa ve suç işlediği tespit edilmişse kapatılmalıdır. Adaletin kestiği parmak acımaz. HDP Anayasa Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuşsa kapatılmalı. Suçun cezası olmalı. “Parti kapatmak doğru değildir” diye bir mantık yok. Suç işlenmişse, PKK övülüyorsa, PKK’lı teröristle fotoğraf çekiliniyorsa burada bir suç vardır. Suçun karşılığı da kapatmaksa, kapatılması gerekir.

HDP’li Semra Güzel’in PKK’lıyla fotoğrafı çıktı diye “Meclis’te terörist istemiyoruz” diyorlar. Buna katılıyorum. Ama Pensilvanya’daki sümüklü alçakla resmi olanların da Meclis’te ve devlet yönetiminde olmaması gerekir. Ondan daha büyük terörist yok. PKK’lı teröristle fotoğraf çektiren terörist oluyor, ki teröristtir, bu ülkeye darbe yapıp 254 insanı şehit eden, binlerce insanımızı yaralayan, 15 Temmuz’un sorumlusu FETÖ ile resim çektirenler de TBMM’de ve devletteki görevlerinden derhal atılması gerekir.”