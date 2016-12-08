Demokrat Parti zamanında ilçe yapılan Kırşehir'e iade-i itibar mı geliyor?

AKP Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, 1954 yılında, istediği oyu alamayan Demokrat Parti’nin Kırşehir’i il statüsünden çıkararak ilçe yapmasını hatırlatarak “Belki coğrafi sınırlar olarak bunu düzeltmek mümkün olmayacak ama iade-i itibarlar konusunda Meclisimiz takdir ederse biz bu çalışmayı her zaman yapmaya hazırız” dedi. Çetinkaya’nın önerisine CHP grubundan da destek geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırşehir için yapılacak bu tip bir adıma destek vereceklerini açıkladı.

AKP’nin önümüzdeki günlerde bir kente iadeyi itibar düzenlemesi getirip getirmeyeceği merak ediliyor. AKP Grubu adına konuşan Salih Çetinkaya’nın önerisi ve Kırşehir’e iade-i itibar görüşmesi tutanaklara şöyle yansıdı:

Ak parti gurubu adına Salih Çetinkaya (Kırşehir) -

Değerli milletvekilleri, geçen günlerde Kırşehir'i CHP'li sayın milletvekili heyeti ziyaret etmiştir. Biz onlara şehrimizde ağırlamaktan şeref duyduğumuzu ve misafirperverliğimizi gösterdiğimizi düşünüyoruz, her zaman bekleriz. Ama orada bazı yanlış bilgiler var, onları düzeltme fırsatım olmadı. Tabii eleştiriye açığız ama bunları da düzeltmek istiyorum. Eğer doğruyu söylemezsek haksızlık yapmış oluruz. Şimdi diyor ki CHP milletvekili: "1954 yılında, Demokrat Parti, Kırşehir'de istediği oyu alamayınca şehri cezalandırdı, il iken ilçe yaptı."

MUSA ÇAM (İzmir) - İlçe yaptı.

SALİH ÇETİNKAYA (Devamla) - Evet, doğrudur, bu bir tarihî vakıadır arkadaşlar ve bunu yapanlar da zaman içinde hatıratlarında o işten pişman olduklarını söylemişlerdir ve üç yıl sonra da tekrar bu hatayı düzeltmişlerdir.

MUSA ÇAM (İzmir) - 1957'de il yaptılar.

SALİH ÇETİNKAYA (Devamla) - Ama tarihî olarak da bu, hukuk derslerinde dahi şu anda okutulmaktadır.

İşte, burada yetki yüce Mecliste. Belki coğrafi sınırlar olarak bunu düzeltmek mümkün olmayacak ama iadeiitibarlar konusunda Meclisimiz takdir ederse biz bu çalışmayı her zaman yapmaya hazırız…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SALİH ÇETİNKAYA (Devamla) - …ve Kırşehir o günden sonra gerçekten tarihte hak ettiği yerden uzaklaşmıştır. Bu anlamda bu yanlışı düzeltmek istiyorum.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Büyükşehir mi yapalım, ne yapalım?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Öneriniz ne, ne yapacağız?

SALİH ÇETİNKAYA (Devamla) - Yani sonuçta…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ha, iadeiitibar yasa teklifi getireceksiniz.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Biz de destekleriz.

SALİH ÇETİNKAYA (Devamla) - Yani bu takdir bizim Meclisimize ait.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Büyükşehir yapalım, büyükşehir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çalışalım hep beraber.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

SALİH ÇETİNKAYA (Devamla) - Ben, teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetinkaya.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biraz önce Kırşehir Milletvekilimiz Sayın Çetinkaya'nın yaptığı konuşmanın son kısmında milletvekillerimizin yapmış olduğu ziyaretten bahsetti. Tabii orada milletvekillerimiz Kırşehir'in sahipsiz, ilgisiz ve her gün göç veren bir şehir hâlinde olduğunun vurgusunu yaptılar. Ama Salih Çetinkaya'nın 1954'de Demokrat Parti tarafından demokrasi tarihinde gerçekten çok ayıplı bir şekilde, istediği oyu alamadığı için ilçe yapılıp 1957'de yeniden il yapılmasıyla ilgili konuşmasında şöyle bir ifadeye tanık olduk. Bir iadei itibardan bahsediyor sanırım. Eğer öyleyse, biz, o gün Kırşehir'de görevlendirdiğimiz 2 milletvekilimizin de başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Kırşehir için yapılacak bu tip bir adıma destek verebileceğimizi ifade ediyoruz. Kırşehir'e görevlendirmeyle giden tüm milletvekillerimiz orada Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili olmamasının eksikliğini ortadan kaldırmaya yönelik olumlu katkılar sağlamaya çalışıyorlar.