Demokrat Parti ön seçimlerinde kritik gün: 14 eyaletin oy kullanacağı 'Süper Salı'dan önce son durum ne?

T24 Dış haberler

ABD'de Demokrat Parti ön seçim sürecinin en önemli günlerinden biri olarak görülen 'Süper Salı'da oy verme işleminin başlamasına saatler kaldı.

Bugün 14 ABD eyaleti, Amerikan Samoası ve yurtdışındaki Demokratlar, partilerinin Trump'a karşı kimi aday olarak çıkaracağını belirlemek için oy verme merkezlerine gidecek. Aylarca süren ön seçim sürecinde kazanılabilecek delegelerin yaklaşık üçte birinin kimlere gideceği 'Süper Salı'da belirleniyor.

'Süper Salı' kapsamında oy verecek eyaletler şöyle:



- California

- Utah

- Colorado

- Minnesota

- Oklahoma

- Texas

- Arkansas

- Tennessee

- Alabama

- Maine

- Vermont

- Massachusetts

- Virginia

- Kuzey Carolina



Bu eyaletlerin yanı sıra Amerikan Samoası ve yurtdışındaki Demokrat Partililer de oy kullanacak

Geçen günlerde Demokrat Parti aday adaylarının seçim kampanyalarına peş peşe son vermesinin ardından, Kasım ayındaki genel seçimde Donald Trump'ın karşısına çıkmak için yarışan 5 isim kaldı. Bu aday adayı sayısının yakında 3'e düşebileceği konuşuluyor.

Yarışı hâlâ Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders önde götürüyor. Ücretsiz sağlık sistemi ve üniversite eğitimi gibi vaatleri bulunan ve kendini "demokrat sosyalist" olarak nitelendiren Sanders New Hampshire ve Nevada'da kazandı. Ön seçimlerin ilk ayağının yapıldığı Iowa eyaletinde de en çok oyu alan Sanders, delegelerin bölgelere göre belirlenmesi sebebiyle Pete Buttigieg'den bir tane daha az delege kazanmıştı. 2016 ön seçimlerinde sürpriz bir şekilde Hillary Clinton'la kıran kırana yarışan ve sonunda ufak bir farkla kaybeden Sanders, bu sefer "yarışın favorisi" konumunu korumak istiyor.

Adaylığını açıkladığında yarışın açık favorisi olarak görülen, ancak ön seçimlerin yapıldığı ilk 3 eyalette sendeleyen Joe Biden, Güney Carolina'da aldığı büyük zaferle yarışa hızlı bir geri dönüş yaptı. Bu büyük zaferin ardında seçim kampanyalarına son vermiş isimler Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ve Beto O'Rourke da seçmenlerine Biden'ı destekleme çağrısında bulundu. 44. ABD Başkanı Barack Obama'nın Başkan Yardımcısı Biden, Süper Salı'da bu açıklamalarla çok sayıda delege kazanırsa tekrar yarışın favorisi haline gelebilir.

Dünyanın en zengin 8. insanı olan medya patronu ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, anketlerdeki başarısının 'Süper Salı'da sonuçlara yansımasını bekleyecek. Ön seçim süreci başlamadan önce bir noktada anketlerde birinciliğe kadar yükselen ancak henüz istediği sonuçları alamayan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da 'Süper Salı'da rüzgarı tersine çevirmeye çalışıyor. Warren'ın bugün istediği sonuçları alamaması durumunda kampanyasına son verebileceği konuşuluyor.

Hawaiili Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard da henüz hiç delege kazanamamasına rağmen kampanyasını sürdürüyor. Irak gazisi olan Gabbard, adaylığını sürdüreceğini açıklasa da, ne kadar daha kampanyasını sürdürebileceği tartışma konusu oldu.

Herhangi bir Demokratın başkan adayı seçilebilmesi için bin 991 delege kazanması gerekiyor. Şu ana kadar yapılan dört seçimden sonra delege sayısı ve sırlama şöyle:

1-Bernie Sanders: 60 delege

2-Joe Biden: 54 delege

3- Pete Buttigieg (Kampanyasına son verdi): 26 delege

4- Elizabeth Warren: 8 delege

5- Amy Klobuchar (Kampanyasına son verdi): 7 delege

--------------------------------------------------------------------HenüzDelege kazanamayan aday adayları

Andrew Yang (Kampanyasına son verdi)

Michael Blooberg

Tom Steyer (Kampanyasına son verdi)

Tulsi Gabbard