Demokrat Parti'nin ilk ön seçiminde oy sayımı yüzde 71'de kaldı, iki kamp zafer ilan etti, komplo teorileri havada uçuştu; Iowa'da neler oluyor?

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ABD'de Kasım ayındaki genel seçimlerde Donald Trump ile yarışacak Demokrat Parti başkan adayını belirleyecek ara seçim sürecinin Iowa'da yapılan ilk ayağı skandallarla başladı.
Iowa eyaletinin Demokrat Parti'ye kayıtlı seçmenlerinin pazartesi günü sandığa gitmesine rağmen çarşamba günü itibariyle hâlâ sonuçların tamamı açıklanmadı. Pazartesi günü sayımda kullanılan telefon aplikasyonunda yaşanan problemler ve "düzensizlikler" sebebiyle oy sayma işlemi durdurulmuştu
Sonuçlar dün açıklanmaya başlasa da veri akışı bu sefer de yüzde 71'de durdu. Şu ana kadar sayılan bölgelerde South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'in üstünlüğü var. Anketlerin Iowa'da favori olarak gösterdiği Senatör Bernie Sanders, Buttigieg'in yüzde 1.6 puan gerisinde yer alıyor.
Mevcut sonuçlara göre Sanders ve Buttigieg Iowa'dan 10 delege çıkarıyor.
Sanders kampı da Buttigieg kampı da seçim sonuçları açıklanmadan önce zafer ilan etti. Bernie Sanders, kampanya üyelerine gönderdiği e-postada kendi sonuçlarına göre "rahat bir farkla" kazandıklarını söyledi.
Çelişen açıklamalar sosyal medyada Sanders'a karşı komplo kurulduğu ve bu yüzden sonuçların açıklanmadığı iddialarına sebep oldu.
Sonuçların geriye kalanının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump, partisine kayıtlı Iowa'lı seçmenlerin yüzde 97'sinin oyunu alarak delegeleri kolaylıkla kazandı. Görevde olan başkanın partisinde yapılan ön seçimler çoğunlukla 'sembolik' olarak gerçekleştiriliyor.
Trump dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Demokrat ön seçimleri eşi benzeri görülmemiş bir felaket. Hiçbir şey çalışmıyor, tıpkı ülkeyi yönettikleri zamanlarda olduğu gibi. 5 milyar dolarlık Obamacare internet sitesini hatırlayın. Dün akşam Iowa'da büyük bir zafer kazandığını sadece 'Trump' söyleyebilir" yazdı.