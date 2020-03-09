Demokrat Parti'nin adaylık yarışından çekilen iki isimden Joe Biden'a destek açıklaması

ABD'de Demokrat Parti'nin Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçiminde Donald Trump'ın karşısına çıkaracağı aday için yapılan ön seçimler eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders arasında yoğunlaştı. Demokrat Parti'den aday olup da yarıştan çekilen iki aday Kamala Harris ve Cory Booker, sürecin devamında Biden'ı destekleyeceklerini açıkladı.

California Senatörü Kamala Harris, "Milyarder değilin" diyerek yarıştan ilk çekilen adaylardan olmuştu. Harris, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Biden'ı desteklediğini açıkladı. Harris şunları söyledi: Bu sabah başkan olarak Joe Biden'ı desteklediğimi açıkladım çünkü bizim Amerikan halkının gururluluğunu ve terbiyesini yansıtacak ve çoğunlukla yok sayılan sesler için savaşan birine ihtiyacımız var"

Yarıştan çekilen aday adaylarından biri olan New Jersey Senatörü Cory Booker da Twitter'den Biden'a desteğini şöyle duyurdu: "Nefret ve bölünmeye cevap, ortak amaç ruhumuzu yeniden canlandırmaktır. Joe Biden yalnızca kazanmayacak, o aynı zamanda bizi bölenden daha çok birleştiren olduğunu gösterecek. Oval Ofis'in onurunu yeniden sağlayacak ve baskılayıcı zorlukların çoğunu yenecek. Bu nedenle Joe'yu desteklemekten gurur duyuyorum"

Ön seçimlerde durum ne?

ABD'de Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde Joe Biden 664 delege ile birinci sırada ilerliyor. Biden'ı 573 delege ile Sanders takip ediyor. Adaylığı kazanmak için 1991 delege gerekirken şu ana kadar 1397 delege belirlendi.