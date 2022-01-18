Demokrat Parti Genel Merkezi ‘sanayi atık merkezi’ ilan edildi; çözüm için Cumhur İttifakı önerildi

Demokrat Parti'nin Ankara'da genel merkez binasının bulunduğu arazi ‘sanayi atık merkezi’ ilan edildi. DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bizim genel merkezimizi sanayi atık bölgesi ilan ettiler şimdi ‘Orası kurtulur' diyorlar. Nasıl kurtulur? ‘Anlayın' diyorlar. Yani Cumhur İttifakı'na dahi olursan genel merkez de ‘Kurtulur' diyorlar" dedi.

Turgut Özal döneminde yaptırılan ve ANAP-DYP birleşmesi sonrası Demokrat Parti Genel Merkezi olan binanın arsası, ‘Sanayi Atık Merkezi' ilan edildi. Genel Başkan Gültekin Uysal, yasal yollara başvurduklarını açıkladı. Melih Gökçek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Belediye Meclisi tarafından alınan bu kararın değiştirilmesi için, Mansur Yavaş'ın çaba gösterdiği bildirildi.

"Demokrat Parti'yi nasıl Cumhur İttifakı'na dahil ederiz diye tezgahlar kuruluyor"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bu kararı geri almak için baskı yapıyorlar” dedi ve şunları söyledi:

“Bu iktidar Demokrat Parti'yi nasıl Cumhur İttifakı'na dahil ederiz diye oyunlar, planlar, tezgahlar kuruyor. Adam satın almaya alışmışlar. Bizim genel merkezimizi sanayi atık bölgesi ilan ettiler şimdi ‘Orası kurtulur' diyorlar. Nasıl kurtulur? ‘Anlayın' diyorlar. Yani Cumhur İttifakı'na dahil olursan genel merkez de ‘Kurtulur' diyorlar.

Ama bilmedikleri bir şey var. Gültekin Uysal ile Cemal Enginyurt ve demokratları satın alacak para, dünyada icat edilmedi. Boşuna uğraşmayın, biz iman mücadelesi yapıyoruz. Şunu bilin, demokratlar Anafartalar'dan Conkbayır'ına, Sakarya'dan Dumlupınar'a ve Başkomutanlık meydan muharebesi ile ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri' emrini veren Mustafa Kemal Atatürk'e, ‘Zalim ve kafir' diyenlerle bir arada olmaz. Mavi gözü dev adamı sevmeyenlerle bir arada olmaz. Ne yaparsanız beyhude, artık gideceksiniz.”

1988 yılında inşa edildi

Anavatan Partisi Genel Merkezi olarak Özal döneminde ve 17 Haziran 1988'de inşa edilen bina Özal'ın, ANAP Genel Başkanlığı sırasında parti genel merkezi olarak kullanıldı. ANAP'ın, Kasım 1987 ve Ekim 1991 seçimlerinde tek başına iktidar olduğu dönemde de, seçim zaferi bu binada kutlanmıştı. 34 yıllık bina, ANAP ile Doğru Yol Partisi'nin, Demokrat Parti adı altında 2009'da birleşmesi sonrası da, 13 yıldır DP Genel Merkez binası olarak kullanılıyor.