Demokrat Parti Başkan adayını seçiyor



ABD'deki başkanlık seçim kampanyasının sıcak dönemine girilirken Demokrat Parti'nin önde gelenleri birlik ve beraberlik çağrısında bulundular. Başkan adaylığı için öngörülen Hillary Clinton Demokrat Parti'nin Philadelphia'daki seçim kongresinde önseçimlerdeki eski rakibi Bernie Sanders'ten, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile yapacağı seçim mücadelesi için tam destek aldı. Michelle Obama da eski ABD Dışişleri Bakanı'na destek vermeleri için delegelerle çağrıda bulundu.

Clinton ile Sanders arasındaki ön seçim mücadelesinin yol açtığı olumsuz havaya rağmen Sanders 5 bin delegeye hitaben yaptığı konuşmada Clinton'ı desteklemekten gurur duyduğunu ve Clinton’ın mükemmel bir Başkan olacağını söyledi. Michelle Obama da, Hillary Clinton’ın ‘kasım ayındaki seçimin tek ehliyetli adayı olduğuna inandığını' dile getirdi.

Clinton'ın Başkan adaylığının delegeler tarafından tescil edileceğine kesin gözüyle bakılmakla birlikte Sanders taraftarlarının bu durumu tam olarak içlerine sindiremedikleri göze çarpıyor. Kongre'deki konuşmaların Clinton adının geçtiği bölümlerinde salondan ‘yuh' sesleri yükselirken kongre salonuna girmeye teşebbüs eden Sanders taraftarlarından 54'ü gözaltına alındı.

Önseçim kavgaları unutuldu

Yeni bir elektronik posta skandalı kongredeki ahengi olumsuz etkiledi. Demokrat Parti yönetimi, Wikileaks tarafından yayınlanan ve parti ileri gelenlerinin aday hakkındaki aşağılayıcı sözlerinin yer aldığı ifadelerden dolayı Sanders'ten özür diledi. Parti Genel Başkanı Debbie Wasserman Schultz e-posta skandalı yüzünden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Önseçim kampanyası sırasında Hillary Clinton'ın devletin en yüksek makamını işgal etmeye uygun olmadığını söyleyen Bernie Sanders kongredeki konuşmasında ise asgari ücretin arttırılması, devlet yüksek okullarında ücretsiz eğitime imkân yaratılması ve zapt edilemez finans şirketlerinin parçalanması gibi konularda görüş birliği sağladıklarını dile getirdi. Sanders, Cumhuriyetçi Trump’ı kastederek, “Kasım ayında sadece ağdalı konuşup, korku salan, hakaret eden ve bölen değil, gerçek problemleri teşhis edip doğru çözümleri sunabilen aday seçilmelidir”, dedi.

Üvey kardeşi Obama'dan memnun değil

Hillary Clinton’ın yeterliliğini, siyasi tecrübesini ve güçlü karakterini öven Michelle Obama da ‘Clinton’ın hiçbir zaman kolay yolu seçmeyip zorluklardan kaçmadığını ve kendi kızlarıyla ülkedeki bütün çocukların geleceği için onun gibi bir Başkan arzuladığını', dile getirdi. Michelle Obama konuşması sırasında Donald Trump'ı da iğneledi ve sağ popülist milyarder işadamının kutuplaştırıcı sözlerine atıfta bulunarak, ‘Başkanlık makamında sorunları ak ve kara olarak kategorize eden adaya ihtiyaç olmadığını', belirtti. Michelle Obama, “Atom silahlarını ve orduyu kullanma yetkisine haiz bir Başkan sebatlı, dikkatli ve bilgili olmalıdır”, dedi.

Barack Obama'nın Kenya'da yaşayan üvey kardeşi Malik Obama bir haber ajansına yaptığı açıklamada, Başkan Obama'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve Kasım ayında oyunu Donald Trump'a vereceğini söyledi.