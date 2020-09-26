Demokrat Parti başkan adayı Biden'ın ABD askerlerine, "Alkışlayın aptal p.çler" dediği video ortaya çıktı

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Demokrat Parti başkan adayı ve eski ABD başkan yardımcısı Joe Biden'ın ABD askerlerine 'hakaret ettiği' bir video ortaya çıktı.

2016'da çekilen görüntülerde Biden'ın bir yurtdışı seyahatinde askerlerin önünde konuşurken, "Bunu alkışlayın sizi aptal p.çler" dediği duyuluyor.

Videonun devamında Biden, "Ne sıkıcı bir tayfasınız. Bilmiyorum, biraz kafanız çalışmıyor olmalı" ifadelerini kullanıyor.

Video, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric de dahil olmak üzere muhafazakar kesim tarafından sıkça paylaşıldı.

Biden 2020 kampanyası videonun gerçek olduğunu doğrularken dönemin başkan yardımcısının bahsi geçen ifadeleri "şaka olsun" diye kullandığını ifade etti.

Biden Kampanyası Sözcüsü Andrew Bates, The Daily Beast'e yaptığı açıklamalarda, "Sayın Başkan Yardımcısı şakacı bir şekilde sahnedeki kadın havacı askerin alkışlanmasını istedi. Yoruma birkaç askerin güldüğü görülüyor. Saniyeler önce onları yaptıkları büyük fedakarlıklar nedeniyle övmüştü" dedi.