Demokrat Parti başkan adayı Biden'dan Trump'a: İklim kundakçısı

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ABD'de pazartesi günü başkan adayları arasındaki ana gündem maddesi "iklim" oldu.

Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden, Mevcut başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı "iklim kundakçısı" olarak nitelendirdi.

Trump bilimsel dayanağı olmadan yer kürenin soğumaya başlayacağını iddia etti ve ülkenin batısındaki yangınlar konusunda "bilimin hâlâ emin olmadığını" iddia etti.

Biden, "Eğer iklim değişikliğine inanmayan Trump dört yıl daha görev yaparsa kaç banliyö daha orman yangınlarında yok olacak; kaç tanesini daha sel basacak: kaç tanesi daha fırtınalarda mahvolacak?" diye sordu.

Demokrat aday, "Eğer iklim kundakçısına Beyaz Saray'da dört yıl daha verirseniz ABD'nin daha büyük bölümünün yanmasına, daha fazlasının su altında kalmasına kim şaşırır?" ifadelerini kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen afetlere dikkat çeken Biden, iklim değişikliğinin herkesi etkilediğini ifade etti.

ABD'nin California, Oregon ve Washington eyaletinde çıkan orman yangınlarında milyonlarca hektarlık alan yandı, en az 26 kişi hayatını kaybetti ve yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.