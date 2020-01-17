Demokrat Parti başkan aday adayının sosyal medya stratejisi tutmadı; 'Köfte Mike' paylaşımı tepki çekti

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Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan Bloomberg Medya Grubu'nun sahibi eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in ekibinin denediği sosyal medya stratejisi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kampanyasına kendisi bütçe sağladığı ve bağış toplamadığı için diğer Demokrat Parti başkan aday adayları arasında yapılan canlı yayın tartışmasına davet edilmeyen Bloomberg'in sosyal medya ekibi, yayın süresince "eğlenceli paylaşımlar" yapacaklarını duyurdu.

Team Bloomberg 2020 hesabından yapılan "eğlenceli" paylaşımlar birçok sosyal medya kullancısı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Özellikle Michael Bloomberg'in yüzünün bir köftenin üzerine fotoşoplandığı paylaşımın altına birçok kişi yorum yaptı.

Bloomberg canlı yayın tartışmasının sona ermesinin ardından daha ciddi bir tonda açıklamada bulunarak, "Ekibim dikkatinizi çektiğine göre şunu söyleyeyim; Bence bu akşam Donald Trump'ın seçmenine Wisconsin'da söylediği şeyi görmeniz gerekiyor. Wisconsin gibi hangi partiye gideceği belli olmayan eyaletler bu seçimin sonucunu belirleyecek. Bu bir şaka değil" yazdı.