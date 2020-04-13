Demokrat Parti Başkan aday adayı Biden'a cinsel saldırı suçlaması

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Demokrat Parti Başkan aday adayı Joe Biden'ın 1993'te Kongre'de görev yaptığı sırada Tara Reade isimli bir çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ABD gündeminde şok etkisi yarattı.

1992-93 yılları arasında ABD Kongresi'nde çalışan Tara Reade, 25 Mart'ta yayınlanan bir podcast programında 29 yaşındayken dönemin senatörlerinden Joe Biden'ın Kongre binası koridorunda "kendisini duvara itip, elini eteğinin altına sokup, parmaklarıyla penetre ettiğini ve aynı zamanda kendisini öptüğünü" iddia etmişti. New York Times'ın Reade'in Katie Halper Show podcastinde anlattıklarını incelemesi üzerine pazar günü yayınladığı makale ise iddianın kamuoyu tarafından duyulmasına vesile oldu.

Reade, 2019 yılında da Union'a verdiği röportajda Biden'ın sıklıkla kendi isteği dışında boynuna ve omuzlarına dokunduğunu aktarmıştı. Eski Kongre çalışanı ayrıca Biden'ın "bacaklarını beğendiği için" bir organizasyonda garsonluk yapmasını istediğini, kabul etmeyince de kovulmasına sebep olduğunu savunmuş ve "daha fazlasını anlatmaktan korktuğunu" da dile getirmişti.

ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times, iddianın gündeme gelmesinden 18 gün sonra yaptığı inceleme ise Reade'in o dönemki mesai arkadaşlarının cinsel saldırıdan haberdar olmadığını söylediğini aktardı. Times'a konuşan Reade'in kardeşi ve iki arkadaşı ise kendilerine o yıllarda travmatik bir olaydan bahseldildiğini ifade etti.

Daha önce aralarında Reade de olmak üzere sekiz kadın Biden'ı kendilerine "uyguna olmayan şekilde dokunmakla" suçlamıştı.

Times'a açıklamada bulunan Joe Biden 2020 kampanyasının yardımcı direktörü Kate Bedingfield ise bir kez daha gündeme gelen iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Başkan yardımcısı Biden, kamu hayatını kadına karşı şiddet kültürünü ve buna dair yasaları değiştirmeye adadı. Kadına Karşı Şiddet Yasası'nı yazdı, geçmesi için çaba sarf etti ve tekrar yürürlüğe girmesi için savaştı. Kadınların sesinin duyulması ve onlara saygı duyulması gerektiğine inanıyor. Bu iddiaların bağımsız medya tarafıdan dikkatle incelenmesi gerekir. Bu iddia hakkında açık olan bir şey var: Gerçek olmadığı. Böyle bir olay kesinlikle yaşanmadı."

Öte yandan, iddiaların ardından The Washington Post gazetesinin, Başkan Donald Trump'a yöneltilen cinsel taciz suçlamalarıyla Biden'ınkileri kıyaslaması tepki çekti.

Trump'ın kampanya direktörü Brad Parscale ve oğlu Donald Trump Jr., ABD basınını olayı haberleştirmemekle suçladı.