Demokrat Parti aday adayı Biden'ı cinsel saldırı ile suçlayan Reade: Yarıştan çekil

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ABD'de Kasım ayındaki genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın kendisine 1993 yılında cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen eski Kongre çalışanı Tara Reade, Biden'a başkanlık yarışından çekilme çağrısında bulundu.

Eski Fox News programcısı Megyn Kelly'e konuşan Reade, "(Biden) Keşke yarıştan çekilse. Çekilmez, ama keşke çekilse" dedi.

Kelly, kendi sosyal medya hesapları üzerinden önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen yayından kısa bir kesit paylaştı. Reade, eski başkan yardımcısının suçlamaları reddetmesinin ardından, "Ben de, sen de oradaydın Joe Biden. Lütfen yaptıklarının sorumluluğunu al. Sahte bir karakterle ABD Başkanlığına aday olmamalısın" dedi.

Biden, geçen hafta suçlamalarla ilgili olarak ilk kez konuşmuş ve cinsel saldırı suçlamalarını reddetmişti. Biden, Reade'in cinsel saldırıya uğradığını o dönem birkaç kişiye bildirdiğini söylemesiyle ilgili olarak da, "Bana yönlendirilen hiç bir şikayet hatırlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

1992-93 yılları arasında ABD Kongresi'nde çalışan Tara Reade, 25 Mart'ta yayınlanan bir podcast programında 29 yaşındayken dönemin senatörlerinden Joe Biden'ın Kongre binası koridorunda "kendisini duvara itip, elini eteğinin altına sokup, parmaklarıyla penetre ettiğini ve aynı zamanda kendisini öptüğünü" iddia etmişti. New York Times'ın Reade'in Katie Halper Show podcastinde anlattıklarını incelemesi üzerine geçen haftalarda yayınladığı makale ise iddianın kamuoyu tarafından duyulmasına vesile oldu.

Reade, 2019 yılında da Union'a verdiği röportajda Biden'ın sıklıkla kendi isteği dışında boynuna ve omuzlarına dokunduğunu aktarmıştı. Eski Kongre çalışanı ayrıca Biden'ın "bacaklarını beğendiği için" bir organizasyonda garsonluk yapmasını istediğini, kabul etmeyince de kovulmasına sebep olduğunu savunmuş ve "daha fazlasını anlatmaktan korktuğunu" da dile getirmişti.