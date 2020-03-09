Demokrat başkan aday adayı Sanders, yarıştan çekilen rakibi Warren'ın desteğini istedi

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ABD'de Demokrat Parti adaylık yarışında kalan son üç isimden biri olan Bernie Sanders, yarıştan çekilen Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın ve seçmeninin desteğini istedi.

Sanders, peş peşe gelen destek açıklamaları ve 'Süper Salı'daki büyük zaferleriyle yarışta öne geçen Joe Biden'a karşı rüzgarı tersine çevirmeye çalışıyor.

Michigan, Missouri ve dört kritik eyalette yapılacak ön seçimlere kısa süre kala bazı 'talk show'lara konuk olan Bernie Sanders, Warren ile görüşlerinin yakınlığını vurgulamaya çalıştı.

Amy Klobuchar, Pete Buttigieg ve Mike Bloomberg gibi isimlerin ardından Senatör Kamala Harris'in de rakibi Biden'a destek vermesi üzerine konuşan Sanders, CNN'in State of the Union programında, "Senatör Warren'ın desteğini çok isteriz. Senatör Warren'ı destekleyen milyonlarca kişinin desteğini de alırsak çok memnun oluruz" diye konuştu.

Sanders, Warren'ın destekçileriyle temasa geçtiklerini de ifade etti.

Warren daha önce Sanders'ın destekçilerini sosyal medyada çok saldırgan olmakla suçlamıştı. Vermont Senatörü bu suçlamaları kabul ederek, "Destekçim olduğunu iddia eden insanlar olduğunu inkar etmeyeceğim, ancak insanlara umarsızca saldırarak beni nasıl desteklediklerini düşündüklerini anlamış değilim. Bu kampanyanın amacı bu değil" dedi.

Sanders, 14 eyaletin ön seçim yaptığı 'Süper Salı'ya kadar yarışı önde götürüyordu. Ancak Demokrat Partili bazı adayların yarıştan çekilip Biden'ı desteklemesinin ardından rüzgar tersine döndü ve eski Başkan Yardımcısı 'Süper Salı'da önemli eyaletlerde kazandı. Şu anda delege sayısı olarak Biden, Sanders'ın önünde bulunuyor.