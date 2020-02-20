Demokrat başkan aday adayı Bloomberg, Sanders'ı hedef aldı: Ülkenin en tanınan sosyalisti 3 tane evi olan bir milyarder

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ABD'de Demokrat Parti'nin Kasım ayındaki genel seçimlerde Donald Trump'ın karşısına çıkaracağı adayı belirleyecek ön seçim sürecinin üçüncü ayağından önce yapılan canlı yayın tartışmasına anketlerde yükseliş gösteren adayların atışması damga vurdu.

Yarışa geç katıldığı gerekçesiyle ilk defa Nevada'da pusula üzerinde ismi yer alacak olan Michael Bloomberg, Iowa ve New Hampshire'daki seçimlerden sonra adaylığın favorisi haline gelen Bernie Sanders'ı, "Ülkenin en tanınan sosyalisti, 3 tane evi olan bir milyarder" sözleriyle hedef aldı.

Sanders bu sözlere yanıt olarak, "Kaçırdığın şey şu, Washington DC'de çalışıyorum, birinci. Burlington'da yaşıyoru, ev iki. Vermont'ta yaşayan binlerce kişi gibi bir ufak yazlığım var, beni affet" dedi.

Sanders benzer bir soruyla dünyanın en zengin 8. adamı olan Bloomberg'i sıkıştırmaya çalışarak, "Senin evin nerede? Hangi vergi cennetinde evin var?" ifadelerini kullandı. Bloomberg de buna karşılık olarak, "New York'ta ve vergilerimi ödüyorum çok teşekkürler" yanıtını verdi.

Bloomberg, son haftalarda anketlerde ciddi bir yükseliş yakaladı ve ilk kez bir canlı yayın tartışmasına katıldı.