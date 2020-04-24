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Dünya

Demokrat Başkan aday adayı Biden: Trump, genel seçimleri ertelemeye çalışacak

24 Nisan 2020 11:45

T24 Dış Haberler

Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayında yapılacak genel seçimleri ertelemeye çalışacağını iddia etti.

İnternet üzerinden bir bağış etkinliğini düzenleyen Biden, "Şu sözlerimi unutmayı: Bence o bir şekilde seçimleri erteletmeye çalışacak. Hiçbirimizin anlam veremeyeceği bir mantık sunacak" dedi.

Biden, seçimin ertelenmemesi ve planlandığı üzere 3 Kasım'da yapılması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Trump'ın tek başına seçim tarihini değiştirme yetkisi bulunmuyor. Genel seçimlerin tarihinde herhangi bir değişiklik yapılabilmesi içn ABD'nin yasama organı olan Kongre'nin onayı gerekiyor.

Biden, Bernie Sanders'ın kampanyasına son vermesinin ardından Demokrat Parti ön seçim yarışında kalan son isim oldu. Biden'ın gelecek aylarda yapılacak olan Demokrat Ulusal Kongresi'nde partinin başkan adayı ilan edilmesi ve genel seçimlerde Trump'ın karşısına çıkması bekleniyor.

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