Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı kim olacak?

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ABD'de geçen hafta delege barajını aşmasıyla 3 Kasım'da muhalefetin adayı olmayı garantileyen Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayını belirleme süreci sürüyor.

Daha önce bir kadın başkan yardımcısı adayı seçeceğine söz veren Biden'ın aday seçeneklerini altıya kadar indirdiği iddia edildi.

AP'ye konuşan Demokrat kaynaklara göre Biden'ın seçimini içinden yapmayı planladığı altı isimlik listede Eski Demokrat Parti başkan aday adayları Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve California Senatörü Kamala Harris bulunuyor. Listede eski Başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın da yer aldığı ifade edildi.

Kaynaklar, listedeki diğer üç ismin değişime tabi olabileceğini söyleyerek isimleri paylaşmadı.

Biden 2020 kampanya sözcüsü Andrew Bates, "Ağzı olan konuşuyor" diyerek kısaltılmış liste iddialarını yalanladı.