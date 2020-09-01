Demokrat aday Biden: Trump zehirli bir varlık, demokrasi ve değerlerinizi zehirliyor

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimler için Demokrat Parti'nin başkan adayı gösterdiği Joe Biden, Portland'da Black Lives Matter protestocularına paintball silahlarıyla ateş eden destekçilerini savunarak ve tüm ısrarlara rağmen Kenosha'ya ziyaret organize ederek Başkan Donald Trump'ın halkı şiddete teşvik ettiğini söyledi.

Biden, ABD'nin dört bir yanında protesto ve şiddet olayları sürerken kendini "hukuk ve düzenin başkanı" olarak nitelendiren Trump'ı "zehirli bir varlık" olarak nitelendirdi.

Salıncak eyalet* Pennsylvania'da konuşan Biden, iki haftadır kendisi ve partisini ülkeyi kaosa sürüklemek istemekle suçlayan Trump'a karşılık verdi.

Biden, Pittsburgh kentindeki konuşmasında, "Trump bu ülkenin değerlerini zehirliyor, demokrasimizi zehirliyor" dedi.

Trump'ın şiddet istediğini ifade eden Biden, "Hukuk ve düzen demenin onu güçlü kıldığını düşünebilir, ancak destekçilerinin silahlı milisler gibi davranmasını önleyememesi aslında ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Biden, "O (Trump) şiddeti durduramaz, çünkü yıllarca insanları şiddete teşvik etti" değerlendirmesinde bulundu.

Portland kentinde, siyah vatandaş George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ve 3 aydır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerde cumartesi günü aşırı sağcı gruplar sokağa çıktı. Yaklaşık 600 kişilik grubun birçoğunun arabasında Trump bayrakları olduğu görüldü. Bazı noktalarda aşırı sağcı grupların BLM protestocularına paintball silahlarıyla ateş ettiği görüldü. Trump, bu anların kaydedildiği bir videoyu paylaştı. AP muhabiri üç el ateş edildiğini söyledi ve bir kişi hayatını kaybetti. Öldürülen kişinin aşırı sağcı gruplardan birinin üyesi olduğuna inanılıyor.

*Salıncak eyalet: Seçimlerde belli bir partiye oy verme eğilimi olmayan, adaya göre oy veren eyaletler