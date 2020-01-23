Demokrat aday adayı Sanders'tan Clinton'ın 'onu kimse sevmiyor' sözlerine yanıt: İyi günündeyse eşim beni seviyor

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın "kimsenin onu sevmediğini" söylemesinin ardından konuşan Demokrat Başkan aday adayı Bernie Sanders, 2016'daki ön seçim rakibine esprili bir cevap verdi.

Senato'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sanders kendisine Clinton'un sözleri hatırlatılınca, "İyi bir günde eşim beni seviyor, o konuda şüpheleri giderelim" dedi. Bazı anketlerde birinci sıraya yükselen Sanders, "Bakan Clinton'ın istediğini düşünme hakkı var. Benim bugünkü işim azil duruşmasına odaklanmak" dedi.

Bir gazetecinin kendisine "Neden Clinton 2016 ön seçimlerini gündeme getirmeye devam ediyor?" diye sorması üzerine Sanders, "Bu iyi bir soru. Ona sor" yanıtını verdi.

Kısa süre içinde Hulu'da yayınlanacak 'Hillary' isimli dört bölümlük belgeselde Clinton'ın Sanders hakkında, "Kimse onu sevmiyor, kimse onunla çalışmak istemiyor. Bir ağaç dikmişliği yok. Kariyeri boyunca politikacılık yaptı" dediği belirtiliyor.

2016 ön seçimlerinde Sanders ve Clinton Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yarışmıştı. Sanders beklenenin çok üzerinde bir performans sergilese de Clinton adaylığı kazanmıştı.