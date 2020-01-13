Demokrat aday adayı Bloomberg: Bütün paramı Trump'tan kurtulmak için harcıyorum

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Demokrat Parti 2020 başkan adaylığı yarışına en geç katılan isimlerden olan medya patronu ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, "seçimleri satın almaya çalışıyor" iddialarına yanıt vererek servetinin büyük bölümünün Başkan Donald Trump'ı koltuğundan etmek için kullandığını söyledi.

Forbes sıralamasına göre ABD'nin en zengin 8. insanı olan Bloomberg, reklama 3 ayda Demokrat rakiplerinin bir yıldan fazla sürede harcadığından daha fazla para harcadı.

Bloomberg, Reuters'a yaptığı açıklamalarda, "Bütün paramı Donald Trump'tan kurtulmak için kullanıyorum. Birinici önceliğim bu" dedi ve ekledi; "Daha çok mu harcamamı istersiniz yoksa daha az mı? Bu kadar basit".

Demokrat Parti aday adaylarından Senatör Elizabeth Warren, Bloomberg'in yüksek bütçeli seçim kampanyasına tepki göstermiş ve medya patronunu 'seçimi satın almaya çalışmakla' suçlamıştı.

Demokrat Parti aday adayları arasında öne çıkan isimlerin "çok liberal" olduğunu söyleyen Bloomberg, "Trump'ı yeneceğimden emin olmamın nedeni benim ılımlı Cumhuriyetçiler için de kabul edilebilir olmam" dedi.

Bloomberg anketlerde genel olarak 5. sırada yer alıyor. Medya patronunun önünde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Senatör Bernie Sanders, Warren ve South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg bulunuyor.