'Demokrasiye ulaşma çabalarına vurulmuş ağır bir darbe'

T24- KCK operasyonu kapsamında Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın gözaltına alınması, aralarında Eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, Prof. Dr. Cemal Kafadar, Ka-Der Başkanı Çiğdem Aydın, Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. İsenbige Togan, Emekli Büyükelçi Temel İskit ve Yaşar Kemal’in bulunduğu, büyük çoğunluğu akademisyen 700 kişinin yayınladığı bildiri ile protesto edildi.

Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın gözaltına alınmasının, demokrasi ve hukuk devletine inanan tüm kesimlerde ciddi infiale neden olduğu belirtilen bildiri metni ve imzacıların listesi şöyle:

Türkiye'de ve uluslararası akademik çevrelerde yaptığı bilimsel ve toplumsal çalışmalarla tanınan Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün eski Bölüm Başkanı ve Siyaset Bilimi hocalarından Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın da aralarında bulunduğu 70 kişinin daha "KCK" adı verilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınması, hepimizde derin kaygılar yaratmıştır.

Sivil siyasetin önünün açılması, Türkiye’nin özlemini çektiği yeni anayasanın yapılması ve ülkede kalıcı bir barışın kurulması için, yıllardır canla başla çalışan ve bir süre önce BDP Parti Meclisi ve Anayasa Komisyonu’nda görev alan Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın gözaltına alınması, demokrasi ve hukuk devletine inanan tüm kesimlerde ciddi infiale neden olmuştur.

Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın gözaltına alınması, Türkiye’nin, eşitlik, barış, sosyal adalet, akademik ve siyasi özgürlükler içinde, gerçek bir demokrasiye ulaşma çabalarına vurulmuş ağır bir darbedir.

Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın ve ülkemizde barış, demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi veren gözaltında ya da tutuklu tüm sivil siyasetçilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin acilen serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Ciddi ve somut kanıt olmadan, ilkel bir “düşünce suçu” zihniyetiyle insanların gözaltına alınması ve tutuklanması insan haklarına aykırıdır.

İmzacılar:

A. Ekber Doğan (Yard. Doç. Dr.) - A. Serkan Mercan - Abdullah Sezer (Yard. Doç. Dr.) - Adalet Dinamit - Adnan Çelik - Adnan Demir (Hukukçu) - Ahmet A. Sabancı - Ahmet Abakay - Ahmet Alış - Ahmet Altınel (Öğr.Gör) - Ahmet Atıl Aşıcı (Yard. Doç. Dr.) - Ahmet Beyaz (Yard. Doç. Dr.) - Ahmet Çakmak (Prof. Dr.) - Ahmet Demirel (Doç. Dr.) - Ahmet Dindar (Hukukçu) - Ahmet Ergenç - Ahmet Ergin (Hukukçu) - Ahmet Ersoy (Doç. Dr.) - Ahmet İçduygu (Prof. Dr.) - Ahmet İnsel (Prof. Dr.) - Ahmet İsvan - Ahmet Kardam - Ahmet Şahinöz (Prof. Dr.) - Ahmet Tonak (Prof. Dr.) - Akın Atalay (Hukukçu) - Akın Atauz - Akın Tek - Aksu Bora - Alev Özgüner - Ali Akay (Prof. Dr.) - Ali Baykal (Prof. Dr.) - Ali Bayramoğlu - Ali Kerem Saysel (Doç. Dr.) - Ali Nesin (Prof. Dr.) - Ali Osman Karababa (Prof. Dr.) - Ali Rıza Güngen - Ali Rıza Taşkale - Ali Şenalp - Alice von Bieberstein - Alpar Sevgen (Prof. Dr.) - Alper Akyüz (Yard. Doç. Dr.) - Alper Duman (Yard. Doç. Dr.) - Anıl Duman (Yard. Doç. Dr.) - Aram Dildar - Aran Arslan - Ariel Salzmann (Doç.Dr.) - Arif Ali Cangı (Hukukçu) - Arif Çağlar (Dr.) - Arzu Başaran - Arzu Gökçen - Arzu Öztürkmen (Prof. Dr.) - Asena Günal - Aslı Göksel (Doç. Dr.) - Aslı Odman - Aslı Tunç (Doç. Dr.) - Aslı Zengin - Asli Gür - Asuman Susam - Ayça Alemdaroğlu (Dr.) - Ayça Çubukçu (Dr.) - Ayça Damgacı - Ayda Arel (Prof. Dr.) - Aydan Baktır - Aydan Gülerce (Prof. Dr.) - Aydın Arı - Aydın Bodur - Aydın Engin - Aydın Gelmez - Aydın Orak - Ayfer Hortaçsu (Yard. Doç. Dr.) - Ayhan Aktar (Prof. Dr.) - Ayhan Sol - Aykut Çoban (Prof. Dr.) - Ayla Zırh Gürsoy (Prof. Dr.) - Ayse Buğra (Prof. Dr.) - Ayse Parla (Yard. Doç. Dr.) - Aysecan Terzioğlu (Yard. Doç. Dr.) - Aysun Erol - Ayşe Akalın (Yar.Doç.Dr.) - Ayşe Akdeniz - Ayşe Ayata (Prof. Dr.) - Ayşe Berkman (Prof. Dr.) - Ayşe Betül Çelik (Doç. Dr.) - Ayşe Bilge Dicleli - Ayşe Durakbaşa (Prof. Dr.) - Ayşe Erzan (Prof. Dr.) - Ayşe Feyiman Takış - Ayşe Gökkan - Ayşe Gözen (Prof. Dr.) - Ayşe Gül Altınay (Dr.) - Ayşe Kadıoğlu (Prof. Dr) - Ayşe Parla (Yard. Doç. Dr.) - Ayşe Savaşçı - Ayşe Semiha Baban - Ayşe Serdar (Dr.) - Ayşe Sözeri Cemal - Ayşegün Soysal (Dr.) - Ayşem Biriz Karaçay (Dr.) - Ayşen Candan - Ayşen Candaş (Yard. Doç. Dr.) - Ayşen Esin - Ayşen Uysal (Doç. Dr.) - Ayşenur Demirkale (Hukukçu) - Ayten Alkan (Doç. Dr.) - Aziz Çelik (Doç. Dr.) -





B. Özgür Sarıoğlu (Prof. Dr.) - Bahar Bilgen Şen - Bahar Şahin Fırat - Baki Tezcan (Doç. Dr.) - Banu Can - Baran Doğan (Hukukçu) - Barış Özkul - Barış Ünlü (Dr.) - Barış Yapışkan ((Yard. Doç. Dr.) - Baskın Oran (Prof. Dr.) - Başak Demir - Başak Erel - Başak Ertür - Batur Talu - Begüm Özkaynak (Doç. Dr.) - Behlül Çalışkan - Behzat Kocavardar - Bekir Ağırdır - Bengi Akbulut (Dr.) - Berk Esen - Berke Baş - Berna Güler Müftüoğlu (Yard. Doç. Dr.) - Berna Yazıcı (Yard. Doç. Dr.) - Berrak Karahoda - Beyza Üstün (Prof. Dr.) - Bilge Contepe - Bilgen Sütçüoğlu (Yrd. Doç. Dr.) - Biriz Berksoy (Dr.) - Birol Dinçel - Birten Çelik (Yard. Doç. Dr.) - Burak Çelik (Dr.) - Burak Onaran (Yard. Doç. Dr.) - Burak Ülman (Dr.) - Burcu Özdemir - Burcu Yakut-Çakar (Dr.) - Burhan Şenatalar (Prof. Dr) - Burhanettin Bulut - Bülent Duru - Bülent Özçelik -





C. Burcu Kartal - Can Candan (Dr.) - Can Irmak Özinanır - Canan Balkır (Prof.Dr.) - Canan Kızılaltun - Cavidan Soykan - - Cebrail Ötgün (Doç. Dr.) - Celal Üster - Cem Behar (Prof. Dr.) - Cemal Kafadar (Prof. Dr.) - Cemal Taş - Cemil Boyraz - Cemil Gündoğan - Cengiz Aktar (Dr.) - Cengiz Algan - Cengiz Arın (Dr.) - Cengiz Çandar - Cenk Erdil (Yard. Doç. Dr.) - Cenk Saraçoğlu (Yard. Doç. Dr.) - Cenk Yiğiter - Ceren Belge (Dr.) - Ceren Ozselcuk (Yard. Doç. Dr.) - Cevat Demir (Prof. Dr.) - Cevza Sevgen (Prof. Dr.) - Ceyda Can - Christoph K. Neumann (Prof. Dr.) - Cihan Taylan Akdağ (Dr.) - Claire Copeaux - Coşkun Özdemir (Prof Dr.) -





Çagatay Topal (Yard. Doç. Dr.) - Çagrı Yoltar - Çağlar Dölek - Çavlan Erengezgin - Çiğdem Aydın - Çiğdem Kafesçioglu (Doç. Dr.) - Çiğdem Mater -





Deniz Ali Gür - Deniz Ateşok - Deniz Erben - Deniz Gunduz (Dr.) - Deniz Yonucu - Deniz Yükseker (Doç.) - Derin Terzioğlu (Yard. Doç. Dr.) - Derya Kömürcü (Dr.) - Derya Özkaya - Didem Danış (Doç. Dr.) - Dilan Okçuoğlu - Dilara Demir - Dilara Kahyaoğlu - Dilek Çınar (Doç. Dr.) - Dilek Üzümcüler - Doğan Bermek -





Ebru Avcı - Ebru Kayaalp (Yard. Doç. Dr.) - Ebru Oğurlu - Ece Öztan (Dr.) - Elçin Aktoprak (Yard. Doç. Dr.) - Elçin Arabacı - Elçin Macar (Doç. Dr.) - Elem Çiçek - Elif Andaç (Yard. Doç. Dr.) - Elif Bali - Elif Candan - Elif Çağış - Elif Daldeniz (Yard. Doç. Dr.) - Elif Kaba - Elvan Aksen - Emel Ataktürk (Hukukçu) - Emin Alper (Dr.) - Emine Ortakkaya - Emine Uşaklıgil - Emrah Cengiz - Emrah Çınar - Emrah Özen - Emre Bayındır - Engin Emre Değer - Engin Kılıç - Engin Sarı (Yard. Doç. Dr.) - Ercan Kanar (Hukukçu) - Erdal Doğan (Hukukçu) - Erdal İşbir - Erdal Karayazgan - Erdal Yavuz (Prof. Dr.) - Ergun Aydınoğlu (Doç. Dr.) - Ergün Özgür - Erhan Doğan (Yard.Doç.Dr.) - Erhan Keleşoğlu (Yard. Doç. Dr.) - Erkan Doğan (Yard. Doç. Dr.) - Erol Katırcıoğlu (Prof. Dr.) - Erol Köroğlu (Yard. Doç. Dr.) - Erol Memiş (Hukukçu) - Ersan Demiralp (Prof. Dr.) - Ersin Salman - Ersin Vedat Elgür - Esen Aslandoğan (Öğr. üyesi) - Esin Düzel - Esin Gülsen - Esra Çiftçi - Esra Danacıoğlu Tamur (Prof. Dr) - Esra Demir Gürsel - Esra Mungan (Yard. Doç. Dr.) - Esra Salmanlı (Hukukçu) - Ester Ruben (Doç. Dr.) - Eşref Eşkinat (Prof. Dr) - Etienne Copeaux - Evren Balta Paker - Evren Paydak (Hukukçu) - Eylem Özdemir (Dr.) - Eylem Tek -





F. Hilal Lüleci - Fahri Aral - Faruk Alpkaya (Dr.) - Fatma Elif Koru (Hukukçu) - Fatma Gök (Prof. Dr.) - Fatma Hoşgör (Hukukçu) - Fatma Ülgen (Yard. Doç. Dr.) - Fatmagül Berktay (Prof. Dr.) - Fehim Caculi - Ferda Keskin (Doç. Dr.) - Ferdan Ergut (Doç. Dr.) - Ferhat Kentel (Doç. Dr.) - Ferhat Taylan - Ferhunde Özbay (Prof. Dr.) - Ferit Öztürk (Doç. Dr.) - Fethi Açıkel, (Doç. Dr.) - Fethiye Çetin (Hukukçu) - Fırat Söyle (Hukukçu) - Fikret Adaman (Prof. Dr) - Filiz Gazi - Filiz Kardam (Doç. Dr.) - Filiz Kerestecioğlu - Firuz Kutal - Fuat Keyman (Prof. Dr.) - Fulya Atacan (Prof. Dr) - Funda Şenol Cantek (Doç. Dr.) - Füsun Üstel (Prof. Dr.) -





G. Gürkan Öztan (Yard. Doç. Dr.) - Galip Yalman (Doç. Dr.) - Garo Paylan - Gençay Gürsoy (Prof. Dr.) - Gökçen Alpkaya (Doç. Dr.) - Gökçer Özgür (Dr.) - Gökhan Atılgan (Doç. Dr.) - Gökhan Erdoğan - Göksel N. Demirer (Prof. Dr.) - Gönül Dinçer - Göze Orhon - Güçlü Ateşoğlu - Güçlü Tülüveli (Yard. Doç. Dr.) - Gül Tokay - Gül Yılmaz - Gülay Kılıçaslan - Gülay Toksöz (Prof. Dr.) - Gülay Yılmaz (Dr.) - Güler Okman Fişek (Prof. Dr) - Gülhan Balsoy (Dr.) - Gülhan Türkay (Prof. Dr) - Gülseren Adaklı (Doç. Dr.) - Gülseren Onanç - Gülseren Yoleri (Hukukçu) - Gülten Kaya - Günay Göksu Özdoğan (Prof. Dr.) - Güneş Murat Tezcur (Doç. Dr.) - Günizi Kartal (Yard. Doç. Dr.) - Günseli Kaya - Gürel Tüzün - Gürhan Ertür - Gürol Irzık (Prof Dr) - Gürol Irzık (Prof. Dr.) - Güventürk Görgülü -





H. Akın Ünver (Dr.) - H. Ege Özen - H.Neşe Özgen (Prof. Dr) - Hacer Ansal (Prof. Dr.) - Hakan Arslan - Hakan Doğruöz - Hakan Güneş (Yard. Doç. Dr.) - Hakan Mıhcı (Doç. Dr.) - Haldun Gülalp (Prof. Dr.) - Haldun Sural - Hale Soygazi - Halil Berktay (Doç. Dr.) - Handan Durgut - Hanifi Barış (Hukukçu) - Hasan Hüseyin Aksoy (Doç. Dr.) - Hasan Hüseyin Evin (Hukukçu) - Hasan Metehan Özkan - Haydar Topay (Hukukçu) - Helin Sarı Ertem (Dr.) - Hidayet Şefkatli Tuksal - Huricihan İslamoğlu (Prof. Dr.) - Hülya Canbakal - Hülya Gülbahar (Hukukçu) - Hülya Kirmanoğlu (Prof. Dr.) - Hüseyin Aydın (Hukukçu) - Hüseyin Çakır - Hüseyin Gürbüz - Hüseyin Yener Erköse





I. Ercan Alp (Prof. Dr.) - Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu (Doç. Dr.) - Işıl Çelimli - Işıl Ünal - Işın Kılıçaslan (Prof. Dr) - Işıtan Gündüz - İbrahim Betil - İbrahim Kuran - İbrahim Mazlum (Yrd. Doc. Dr.) - İbrahim Ö. Kaboğlu (Prof. Dr.) - İhsan Bilgin (Prof. Dr.) - İhsan Ercan Sadi - İlhami Alkan Olsson (Yard. Doç. Dr.) - İlhan Tekeli (Prof. Dr.) - İlke Şanlıer Yüksel (Yard. Doç. Dr.) - İlker Aktükün (Yard. Doç. Dr.) - İlker Birbil (Doç. Dr.) - İnci Kerestecioğlu (Doç. Dr.) - İpek Çalışlar - İrfan Eroğlu - İrvin Cemil Schick (Dr.) - İsenbige Togan (Prof. Dr.) - İsmet Akça (Yard. Doç. Dr.) - İzzettin Önder (Prof. Dr) -





Jennifer Sertel - JF Pérouse - Juan Cordido - Jülide Aral - Jülide Kural -





K. Mehmet Kentel - Kaan Ağartan (Dr.) - Kadri Salaz - Kahraman Şakul (Dr.) - Kamil Tekin Sürek (Hukukçu) - Kasım Yeter - Kemal İnal (Doç. Dr.) - Kemal Kirişci (Prof. Dr) - Kerem Eksen (Yard. Doç. Dr.) - Kısbes Aydın - Kıvanç Ersoy (Yard. Doç. Dr.) - Kıymet Çelik ( Dr.) - Koray Çalışkan - Kuban Altınel (Prof. Dr.) - Kumru Toktamış (Dr.) - Kurtar Tanyılmaz (Yard. Doç. Dr.) - Kutluğ Ataman - Kuvvet Lordoğlu (Prof. Dr.) -





L. Doğan Tılıç (Doç. Dr.) - Lamia Gülçur (Dr.) - Levent Cantek (Dr.) - Leyla Gören Sümer (Prof. Dr.) - Leyla Neyzi (Prof.Dr) - Leyla Şimşek Rathke - Liaisan Şahin -





M. Akif Ateş - M. Asım Karaömerlioğlu (Doç. Dr.) - M. Hakan Koçak (Yard. Doç. Dr.) - M. Türker Armaner (Doç. Dr.) - Mahir Dönmezer (Dr.) - Mahmut Hortaçsu (Prof. Dr) - Maya Arakon (Yard. Doç. Dr.) - Mehmet Barış Gümüşbaş (Yard. Doç. Dr.) - Mehmet Barış Kuymulu - Mehmet Berk Balçık (Dr.) - Mehmet Çetin - Mehmet Fatih Uslu (Yard. Doç. Dr.) - Mehmet Kartal - Mehmet Rauf Kesici (Yard. Doç. Dr.) - Mehmet Türkay (Prof. Dr) - Mehmet Ural - Mehmet Zaman Saçlıoğlu (Prof. Dr.) - Mehtap Tosun - Melek Ulagay - Melih Ersoy (Prof. Dr.) - Meltem Kayıran (Yard. Doç. Dr.) - Meltem Toksöz (Yard. Doç. Dr.) - Meltem Türköz (Yrd. Doc. Dr.) - Meral Demirel (Yard. Doç. Dr.) - Mert Arslanalp - Mert Bertan Avcı - Mesut Varlık - Mesut Yeğen (Prof. Dr.) - Mete Pamir (Dr.) - Mete Tunçay (Prof. Dr.) - Metin Özuğurlu (Doç. Dr.) - Michael Lowy ( (Prof. Dr.) - Mine Çerçi - Mine Eder (Prof. Dr) - Mithat Sancar (Prof. Dr.) - Muhittin Tolga Özsağlam (Dr.) - Murat Akan (Yard. Doç. Dr.) - Murat Belge (Prof. Dr) - Murat Birdal (Doç. Dr.) - Murat Cemal Yalçıntan (Doç. Dr.) - Murat Çelikkan - Murat Koyuncu (Yard. Doç.) - Murat Paker (Yard. Doç. Dr.) - Murat Yüksel (Yard. Doç. Dr.) - Mustafa Akgün (Prof. Dr.) - Mustafa Çapar - Mustafa Kemal Coşkun (Yard. Doç. Dr.) - Mustafa Noyan Arat, - Mustafa Sütlaş (Dr.) - Müge Karalom (Hukukçu) -





Naciye Demir (Hukukçu) - Nadire Mater - Narınç Ataman - Nazan Aksoy (Prof. Dr.) - Nebahat Akkoç - Necati Özkan - Necmiye Alpay - Nesim Şeker (Yrd. Doc. Dr.) - Neslihan Serap Şengör (Doç. Dr.) - Neslihan Tezel (Hukukçu) - Nesrin Sungur (Prof. Dr.) - Nesrin Uçarlar (Dr.) - Neşe Yıldıran ((Yard. Doç. Dr.) - Neşecan Balkan (Dr.) - Nevra Necipoğlu (Prof. Dr) - Nevzat Süer Sezgin - Nihal İncioğlu (Prof. Dr.) - Nihal Koldaş - Nihal Saban (Prof. Dr.) - Nihat Koçyiğit - Nil Mutluer (Öğr. Gör.) - Nilay Etiler (Doç. Dr.) - Nilay Özlü - Nilgün Toker (Prof. Dr) - Nisan Kuyucu - Noemi Levy-Aksu (Yard. Doç. Dr.) - Nora Şeni - Nur Bekata Mardin (Öğr. Gör. Emekli) - Nuran Terzioğlu. - Nuray Ergüneş (Yard. Doç. Dr.) - Nuray Mert(Doç. Dr.) - Nuray Sancar (Dr.) - Nurcan Baysal - Nurcan Özkaplan (Prof. Dr.) - Nurdan Arca - Nurhan Davutyan (Prof. Dr.) - Nurhan Yentürk (Prof. Dr) - Nurhan Zakaryan - Nurşen Gök - Nurşen Gürboğa (Dr.) - Nüket Esen (Prof. Dr.) - Nüket Kardam (Prof. Dr.) -





Oğuz Arıcı (Yard. Doç. Dr.) - Oktay Kocaman (Hukukçu) - Oktay Uygun (Prof. Dr) - Olcay Akyıldız - Olgun Akbulut (Yard. Doç. Dr.) - Onur Hamzaoğlu (Prof. Dr.) - Oral Çalışlar - Orhan Silier - Osman Kavala - Osman Köker - Osman Küçükosmanoğlu (Prof. Dr) - Oya Baydar - Oya Dağlar Macar (Doç. Dr.) - Oya Eksen - Oya Köymen (Prof. Dr.) - Ozan Erözden (Doç. Dr.) -





Öget Öktem Tanör (Prof. Dr.) - Ömer Altan - Ömer Güven (Hukukçu) - Ömer Laçiner - Ömer Turan (Öğr. Gör.) - Ömer Turan - Önder Kucukural - Özden Zeynep Oktav - Özge Özdüzen - Özgür Adadağ (Yard. Doç. Dr.) - Özgür Burçak Gürsoy - Özgür Mehmet Kütküt - Özgür Müftüoğlu (Dr.) - Özgür Sevgi Göral (Hukukçu) - Özlem Albayrak (Dr.) - Özlem Barsgan - Özlem Beyarslan (Yard. Doç.) - Özlem Köksal - Özlem Özkan (Doç. Dr.) - Öznur Şahin -





Pelin Ünsal - Pınar Akkuş - Pınar Bedirhanoğlu (Doç. Dr.) - Pınar İlkkaracan - Pınar Kür - Pınar Uyan (Yard. Doç. Dr.) - Pınar Yolum (Doç. Dr.) -





Raşit Bilgin (Yard. Doç. Dr.) - Rauf Kösemen - Remzi Altunpolat - Reşit Canbeyli (Prof. Dr) - Reyan Tuvi - Reyda Ergün (Dr.) - Reyhan Yalçındağ (Hukukçu) - Rezzan İlke Mordeniz - Rezzan Tuncay (Prof. Dr.) -





Saadet Becerikli - Saffet Rüştü Tekin - Saliha Paker (Prof. Dr.) - Sami Evren - Samim Akgönül (Prof. Dr.) - Sandrine Bertaux (Öğr.Gör.) - Sanlı Ateş (Yard. Doç. Dr.) - Savaş Karataşlı - Sebahattin Çurmit - Seçkin Özsoy (Yard. Doç. Dr.) - Seda Altuğ (Dr.) - Seda Salihoğlu - Sedat Şenoğlu - Sedat Yağcıoğlu - Sefa Feza Arslan (Doç. Dr.) - Selcan Kaynak (Yard. Doç. Dr.) - Selçuk Dursun (Dr.) - Selçuk Esenbel (Prof. Dr.) - Selim Deringil (Prof. Dr) - Selim Mahmutoğlu - Selim Temo (Yard. Doç. Dr.) - Selin Kaner - Selin Pelek - Selma Acuner - Sema Bayraktar (Yard. Doç.) - Sema Semih - Semra Cerit Mazlum (Doç. Dr.) - Senem Aslan (Yard. Doç.) - Serap Güre - Serdar Altok (Yard. Doç. Dr.) - Serdar M. Değirmencioğlu (Prof. Dr.) - Serdar Tekin - Sergender Sezer (Dr.) - Serpil Güvenç - Serpil Hazar (Prof. Dr) - Serpil Sancar (Prof. Dr.) - Serra Müderrisoğlu (Doç. Dr.) - Seval Gülen (Araş. Gör.) - Seval Kul - Sevda Köksoy Küey (Hukukçu) - Sevengül Sönmez - Sevgi Adak - Sevgi Alpsen Binbir (Hukukçu) - Sevgi Uçan Çubukçu (Doç. Dr.) - Sevilay Çelenk (Doç. Dr.) - Sevim Özdemir - Sevinç Altan - Sevinç Mıhçı (Doç. Dr.) - Seyhan Atak - Sezai Temelli (Yard. Doç. Dr.) - Sezgi Durgun (Dr.) - Shelly Rothsch - Sırma Evcan - Sibel Ercan - Sibel Irzık (Prof. Dr) - Sibel Özbudun (Doç. Dr.) - Sibel Yalın - Sibel Yardımcı (Yard. Doç. Dr.) - Sima Aprahamian (Dr.) - Sinan Evcan (Yard. Doç. Dr.) - Sinan Yıldırmaz (Dr.) - Soli Özel - Stefo Benlisoy - Su Esmen - Suavi Aydın (Prof. Dr.) - Süha Oğuzertem (Dr.) - Süha Uysal -





Şadi Ozansü (Dr.) - Şahika Yüksel (Prof. Dr) - Şanar Yurdatapan - Şehbal Şenyurt - Şemsa Özar (Prof. Dr.) - Şenay Özden (Yard. Doç.) - Şenay Özden(Yard. Doç.) - Şeref Kavak - Şerif Derince - Şerife Geniş (Yard. Doç. Dr.) - Şirin Mine Kılıç - Şirin Tekeli (Doç. Dr.) - Şükran Gölbaşı (Dr.) - Şükrü Aslan (Dr.) -





T. Sabri Öncü (Dr.) - Tahsin Yeşildere (Prof. Dr.) - Taner Akçam (Prof. Dr.) - Taner Timur (Prof. Dr) - Tanıl Bora - Tansel Korkmaz (Doç. Dr.) - Tansu Açık (Doç. Dr.) - Temel Demirer - Temel İskit - Teoman Pamukçu (Doç. Dr.) - Tezcan Durna - Tora Pekin (Hukukçu) - Tuba Çandar - Tuba Demirci (Yard. Doç. Dr.) - Tuğba Yıldırım - Tuğçe Kayaal - Tuğrul Paşaoğlu - Tulin Semayiş - Tuna Kuyucu (Yard.Doc.Dr) - Turgut Tarhanlı (Prof. Dr.) - Tülay Ateş (Hukukçu) - Tülay Taşyar - Tülin Ural (Dr.) -





U. Deniz Tuna (Hukukçu) - Uğur Hüküm - Uğur Kocabaşoğlu (Prof. Dr) - Umut Aydın (Yard. Doç. Dr.) - Umut Azak (Yard. Doç. Dr.) - Umut Bozkurt (Dr.) - Umut Özkırımlı (Prof. Dr.) - Umut Tümay Arslan (Dr.) -





Ülkü Zümray Kutlu - Ümit Cizre (Prof. Dr.) - Ümit Kıvanç - Ümit Şahin (Dr.) - Ünal Ertan (Doç. Dr.) - Üner Eyüboğlu -



Vangelis Kechriotis (Yard. Doç. Dr.) - Vedat Türkali - Veli Deniz (Prof. Dr.) - Veli Polat (Doç. Dr.) - Viki Ciprut - Vildan Yirmibeşoğlu (Hukukçu) - Vilma Kuyumcuyan - Volkan Aytar - Volkan Gül -





Y. Doğan Cetinkaya (Dr.) - Yahya M. Madra (Dr.) - Yalçın Armağan (Dr.) - Yaprak Zihnioğlu - Yasemin Aydın - Yasin Ceylan (Prof. Dr.) - Yaşar Kemal - Yavuz Aykan - Yelda Yücel (Yard. Doç. Dr.) - Yeşeren Eliçin (Doç. Dr.) - Yeşim Bayar (Dr.) - Yeşim Edis Şahin (Prof. Dr) - Yeşim M. Atamer (Doç. Dr.) - Yeşim Yasin - Yıldırım Şahin - Yıldırım Şentürk (Yard. Doç. Dr.) - Yıldırım Türker - Yıldız Göney - Yıldız İmrek (Hukukçu) - Yıldız Ramazanoğlu - Yücel Demirer (Doç. Dr.) - Yücel Sayman (Prof. Dr.) - Yüksel Selek - Yüksel Taşkın (Doç. Dr.) -





Zehra Yılmaz - Zerrin Bayındır - Zerrin Kurtoğlu Şahin (Doç. Dr.) - Zeynep Ergun (Prof. Dr.) - Zeynep Gambetti (Doç. Dr.) - Zeynep Kadirbeyoğlu (Yard. Doç) - Zeynep Oral - Zeynep Tanbay - Zeynep Uysal (Yard. Doç. Dr.)