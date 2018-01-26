Demokrasinin ömrü 1 ay: Hakkari'de seçimi kaybeden aday, AKP İl Başkanı oldu

AKP Hakkari İl Başkanlığı Kongresi’nde genel merkezin adayını büyük oy farkıyla geçip seçimi kazanan Metin Tekin, 1 ay dolmadan görevden alındı. 2 kez istifa etmesi istenen Tekin’in bunu kabul etmemesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi. Kulislerde Genel Merkez’in, “Başka illerde de benzer durumlar yaşanabilir. Örnek teşkil etmesin” diyerek bu kararı aldığı yorumları yapıldı.

Nergis Demirkaya’nın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, AKP Hakkari İl Başkanlığı’nın 1 ay önce yaptığı Kongre’de büyük oy farkıyla başkan seçilen Metin Tekin’e genel merkez kararıyla görevden el çektirildi.

AKP Hakkari İl Başkanlığı’nda değişim süreci Eylül 2017’de başladı. AKP Genel Merkezi’nden alınan kararla Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat görevden alınarak yerine Emrullah Gür atandı. 18 Eylül’de görevi devralan Gür’ün ilk işi de partinin il kongresini yapmak oldu. Önce ilçe kongreleri organize edildi, ardından il kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı il kongresinden Emrullah Gür’ün de genel merkezin desteklediği aday olarak tek başına çıkması bekleniyordu ama öyle olmadı. Gür’ün karşısına Metin Tekin çıktı.

Seçimle geldi

Hakkari İl Kongresi sonuçlarına göre 374 delegenin oy kullandığı 2 adaylı seçimde Metin Tekin 244 delegenin oyunu alarak AK Parti Hakkari İl Başkanı oldu. Atamayla gelen ve genel merkezin desteklediği aday olarak gösterilen Emrullah Gür ise 123 oyda kaldı.

MKYK kararıyla gitti

Tekin’in il başkanlığına seçilmesi genel merkez müdahalesine karşı tabanın tepkisi yorumlarına yol açtı ancak genel merkez bu durumu kabullenmedi. Edinilen bilgiye göre, Metin Tekin’e üst yönetimden 2 kez istifa etmesi çağrısı yapıldı. Ancak Tekin istifa etmedi. Bunun üzerine AK Parti MKYK kararıyla Metin Tekin ve il yöneticileri görevden alındı. Ayrıca il kongresinde belirlenen üst kurul delege seçimi de iptal edildi. Böylece büyük bir oy farkıyla seçimi kazanan il başkanı yerine atanmış bir isimle devam kararı verildi.

Genel Merkez duyurdu

Kararı AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Twitter hesabından duyurdu. Ataş mesajında, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda Hakkari İl Başkanlığı’na yeniden Emrullah Gür atanmıştır. Hakkari’mize ve Partimize hayırlı olmasını dilerim” dedi. Ataş mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin kurumsal hesaplarını da etiketledi.

“Örnek olmasın diye alındı”

2 adaylı yarışta büyük oy farkıyla seçilen il başkanının neden görevden alındığı merak konusu oldu. Görevden alınan il yönetiminden edinilen bilgiye göre, bu kararda, “Başka illerde benzer durumlar yaşanabilir. Hakkari örnek teşkil etmesin” yaklaşımı etkili oldu.