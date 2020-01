Ezgi Başaran

(Radikal, 6 Haziran 2012)

Demokrasilerde eşcinsel hakları lüks değildir

Ülkeden sadece kilometre olarak değil gündem ve zihniyet olarak da uzaktayım. Nefes aldırıyor. Size de hem tazesinden bir teneffüs alanı yaratmak hem de bir devletin gazetecilerle ilişkisini nasıl düzenlediğini anlatmak isterim.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı uzun süredir yılda birkaç kez yabancı gazeteciler için siyasi turlar düzenliyor. Ama konu itibariyle böylesini ilk kez yapıyorlar. O sebeple onlar da bir deney olarak izlemekteler benim de içinde bulunduğum 19 farklı ülkeden gazeteci grubunu.



***



Konumuz eşcinsel hakları. Davetli gazeteciler bu konuda azgelişmiş ve gelişmeye pek niyetli görünmeyen ülkelerden seçilmiş.

Arnavutluk, Litvanya, Hırvatistan, Liberya, Nijerya, Çin, Kosova, Filipinler, Meksika, Moldovya, Singapur, Latvia, Endonezya, Hindistan, Guyana, Dominik, Şili... Ve bu insan hakları açısından sorunlu ülkeler demeti içerisinde Türkiye’yi görmek ister misiniz bilmem ama Amerikan Dışişleri’ne göre varız. Buyurunuz Türkiye kokartımla ben.

Yine söylemekten gurur duymasam da birbirimizi tanırken gördüm ki LGBT hakları açısından ancak Liberya ve Guyana’dan bir küçük adım önde olabiliriz. Geri kalanıyla ülkemi karşılaştırmak canımı fena halde sıktı. Tutuklu gazeteci rakamı açısından ise en süperiz, en lideriz. Hiç endişeniz olmasın.



***



Amerikan Dışişleri neden böyle bir tur düzenliyor, LGBT haklarıyla ilgili Washington, Philadelphia ve New York’taki birçok siyasetçi, sivil toplum örgütüyle biz gazetecileri buluşturuyor? İki sebebi var.

Birincisi, seçim yılındayız. Başkan Obama birkaç gün önce tarihi bir konuşma yaptı: “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma prensibinden yola çıkarak LGBT camiasına eşit haklar sunmamız gerekiyor. O nedenle eşcinsellerin evlenme hakkı olduğuna inanıyorum. Ben, Barack Obama, Amerikan Başkanı olarak bana verilen yetkiye dayanarak Haziran 2012’yi LGBT Onur Ayı ilan ediyorum. ABD vatandaşlarına önyargılarından kurtulup Amerikan halkının çeşitliliğini kucaklamasını salık veriyorum.”

Bugüne kadar hiçbir ABD Başkanı eşcinsel evliliğini ve LGBT haklarını böyle savunmamıştı.



***



Başka bir tarihi konuşma ise Obama’dan önce Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’dan gelmişti. Herkesin ağzında tekrarlanan o cümleyi Cenevre’deki o konuşmada sarf etmişti: “LGBT hakları, insan haklarıdır.”

Evet, bu turun bir sebebi LGBT konusunun Obama yönetiminin seçim kampanyasında önemli yer tutuyor olması.

Mümkün olduğunca herkese niye bu politikayı benimsediklerini anlatmak istiyorlar. Özellikle Hillary Clinton’ın meseleyi şahsi bir sosyal sorumluluğa dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. O kadar ki yurtdışı görevine atanan eşcinsel dışişleri memurlarının yanlarına partnerlerini de almasını sağlayacak bir düzenlemeyi de getirdi.



***



İkinci sebep ise LGBT hareketinin ABD başta olmak üzere dünyanın her yerinde olgunluk dönemine erişmesi. Evet, hâlâ ABD’de bile eşcinseller açısından iş güvenliğini teminat altına alacak yasalarda problem var, hâlâ ayrımcılık yapılıyor ama ülke eşcinsel evliliklerini destekleyen bir başkan tarafından yönetiliyor. Bazı eyaletlerde Kilise gay ve lezbiyenleri cemaatine davet ediyor, Beyaz Saray’ın akreditasyon listesinde eşcinsel gazetesini temsilen bir muhabir bulunuyor. ABD’nin ilk ve en eski eşcinsel gazetesi Washington Blade’in genel yayın yönetmeni Kevin Naff’ın deyişiyle “40 yıllık LGBT hareketi şu anda bir tür rönesans yaşıyor ve haklarla ilgili olumlu gelişmeler ışık hızıyla artıyor”.



***



Geçerli bir soru: Dünyanın gerisinde ne kadar kalabilir, bu hıza ne kadar direnebilirsiniz? Yaratılan güdük gündemimizin bir an dışına çıkıp oksijeni depoladığınızda, insan hakları hareketlerinin bu devirde yayılma şeklini ve hızını görüp gülümsüyorsunuz. Çünkü buna direnen ülkeler, demokratik bir rejimde, isterse nüfusunu 8’e katlasın, ayakta kalamaz, bunu biliyorsunuz.

Eşcinsel hakları insan haklarıdır ve artık hiçbir demokratik ülke için lüks değildir.

NOT: Yarına beklenmedik bir yerde, beklenmedik duygusal bir görüşmeden söz edeceğim.