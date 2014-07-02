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Dünya
Deutsche Welle

Demokrasi yürüyüşüne müdahale

Hong Kong'da dün on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen demokrasi yürüyüşünün ardından dağılmamakta ısrar eden gruplara polis müdahale etti.

02 Temmuz 2014 15:27

Hong Kong'un Çin'e bağlanmasının 17’inci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşe katılım resmi verilere göre 100 bin, organizatörlere göre ise yarım milyonu buldu. Yürüyüş, Hong Kong'un Çin'e bağlandığı 1997'den bu yana her yıl düzenleniyor.

Bazı protestocular koloni dönemine ait bayraklar taşırken Çin karşıtı sloganların atıldığı gözlendi. Yürüyüş sonrası güvenlik güçlerinin dağılmaları için yaptığı uyarılara uymayan 500'ü aşkın kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında milletvekillerinin de bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan Hong Kong'da daha fazla demokrasi talebiyle düzenlenmek istenen referanduma katılım için 800 bin dolayında kişinin kayıt yaptırdığı bildirildi. Pekin, gayrıresmi referandumu tanımadığını açıkladı.

Pekin yönetimi, Hong Kong'a aralarında basın, ifade ve gösteri hakkının da bulunduğu bazı ayrıcalıklar tanıyor. Çin, demokratik seçimlere ise izin vermiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hong KongKongDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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