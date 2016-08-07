'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' nedeniyle İstanbul'da bugün bu yollar kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yenikapı miting alanında bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek “Demokrasi ve Şehitler Mitingi" nedeniyle kapalı olacak.

Bugün saat 07.00'den itibaren mitingin bitine kadar kapalı olacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekilde açıklandı:



-Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Kumkapı Audi önü (Sirkeci istikameti),

-Namık Kemal Caddesi,

-Mustafa Kemal Paşa Caddesi,

-10. Yıl Caddesinden Sahil Güneye Dönüşler,

-Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesinden Yenikapı istikameti,

-Org. Nafiz Gürman Caddesinden sahile katılım



Alternatif Yollar:

-D-100 Kuzey Güney Yol,

-Hal Yolu Kuzey - Güney Yol,

-Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu,

-Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı,

-Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı,

-Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

-Vatan Caddesi,

-Millet Caddesi.