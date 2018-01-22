Demokrasi ve basın şehitleri anılıyor

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İSTANBUL,(DHA)-KATLEDİLİŞİNİN 25

22 Ocak 2018 17:29

İSTANBUL,(DHA)-KATLEDİLİŞİNİN 25. yılında Uğur Mumcu’yu anmak ve gazetecilerle dayanışmak için gazeteciler ve okurlar Kadıköy’de bir araya geliyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Kadıköy Belediyesi katledilişinin 25. Yılında Uğur Mumcu’yu anmak ve gazetecilerle dayanışmak için bir etkinlik düzenleyecek. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Türkiye\'de Gazeteci Olmak, Gazeteci Ölmek” etkinliğine çeşitli bedeller ödemiş veya ödemeye devam eden gazeteciler ve katledilen gazetecilerin yakınları konuk olacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt  Nuhoğlu’nun açılış konuşmalarını yapacağı etkinliğin moderatörleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Gazeteci-Yazar Yasemin Arpa olacak.

Hasan Fehmi’den Abdi İpekçi’ye, Metin Göktepe’den Hrant Dink’e katledilen gazetecilerin Uğur Mumcu şahsında anılacağı geceye konuşmacı olarak katılacak isimler ise; Altan Öymen(Gazeteci-Yazar),  Aydın Engin (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı), Barış İnce (Birgün Gazetesi Yazarı), Erol Önderoğlu (Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü), Fatih Polat (Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni) , Mihail Vasilidais (Apoyevmatini Gazetesi), Hilmi Hacaloğlu (Gazeteci), Kadri Gürsel (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı), Meryem Göktepe (Metin Göktepe’nin kardeşi), Mine Sögüt (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) , Mustafa Köz (Türkiye Yazarlar Sendikası-TYS Başkanı), Tuğçe Duygu Köksal (İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi),Tuğrul Eryılmaz (Gazeteci), Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni).

(FOTOĞRAFLI)

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