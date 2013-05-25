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'Demokrasi ve Barış Konferansı' Ankara'da başladı

Konferansta "Yüzleşme, Hakikat ve Adalet", "Hukuk, Yeni Anayasa ve Yol Temizliği", "Barışın Toplumsallaşması ve Demokrasi Mücadelesi" konuları tartışılacak

25 Mayıs 2013 14:35

Ankara bugün Türkiye’nin önde gelen yazarları, akademisyenleri, sendikacıları, kültür ve inanç grupları, siyasi partileri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, dernekleri, yurttaş girişimlerinin bir araya geleceği "Demokrasi ve Barış Konferansı"na ev sahipliği yapıyor. Konferansa CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katılırken, CHP'li bir yöneticinin konferansa katılması sürpriz olarak yorumlandı.

Konferans, Yaşar Kemal, Tarık Ziya Ekinci, Vedat Türkali, Orhan Pamuk, Murathan Mungan, Rakel Dink, Prof. Dr. Yakın Ertürk, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Arif Sağ'ın çağrısıyla toplanıyor.

Ankara Sürmeli Oteli'nde iki gün devam edecek konferansta üç konu paralel oturumlarda "Yüzleşme, Hakikat ve Adalet", "Hukuk, Yeni Anayasa ve Yol Temizliği", "Barışın Toplumsallaşması ve Demokrasi Mücadelesi" konuları tartışılacak.

Çözüm sürecine ivme kazandırması beklenen konferans süresince yapılacak tartışmaların sonucunda sonuç deklarasyonu ile üzerinde uzlaşılan fikirler ve öneriler kamuoyuna sunulacak.

Bu konferansı daha sonra Diyarbakır, Brüksel ve Erbil'de yapılacak olan konferanslar izleyecek. Konferans dizisinin sonunda sivil toplumun Kürt sorunun çözümüne, demokratikleşme ve barış sürecine ilişkin çözüm projesi ve yol haritası ortaya çıkacak.

 

CHP'li Tanrıkulu da katıldı

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, konferansın başlamasından bir saat sonra salona geldi. Tanrıkulu, BDP milletvekilleri arasında konferansı izledi.

 

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