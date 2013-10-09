Demokrasi paketi ile barış süreci bağlantısı şart mı?

Yavuz Baydar

AKP’nin ‘Demokrasi Paketi’nin açıklanmasının ardından sorulan sorunun önemi büyüyor: Pakette yer alan ‘kısmi reform’ önerileri son 10 aydır Türkiye içinde ve dışında büyük dikkatle izlenen Kürt Barış Süreci’ne nasıl yansır?

İki görüş var: Başbakan Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın geçen gün Star gazetesindeki köşesinde yazdığı gibi, hükümet normalleşmeyi tedrici bir şekilde, zihniyet değişimiyle birlikte gerçekleştirme’ yolunu izliyor. Yani, yorumcu Şahin Alpay’ın deyişiyle ‘bölük pörçük bir rejim değişikliği’ AKP siyasetinin ana tercihi.

Ama PKK ile siyasi kolu BDP’ye hayal kırıklığı hâkim. AKP’nin Barış Süreci için kurduğu Akil İnsanlar Komisyonu’nun üyesi –Kürt kesimini yakından izleyen - yorumcu Oral Çalışlar, ‘BDP çevrelerinde yükselen bir hoşnutsuzluk söz konusu. Başından beri Öcalan’ın ‘silah bırakma’ hedefini anlamayan ve benimsemeyen kesimler, ‘çözüm süreci’ konusunda karamsar bir ruh hali üretmeyi sürdürüyor… Yeni bir dönemecin eşiğine geliyoruz’ diyor.

Paketle ilgili en çok, hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ne diyeceği merak konusuydu. Önceki gün kardeşi ile görüşen Öcalan ‘Paket bizimle ilgili değildir. Hükümetin ve devletin hazırladığı bir pakettir" dedi ve ayrıntılı açıklamayı 15 Ekim'de yapacağını duyurdu.

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