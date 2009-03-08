T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demokrasi ‘o’ hariç herkese vardı

Bugün Türkiye’de birçok insanın protesto hakkı vardı. Bir kişi hariç herkes bu hakkını kullandı. Eyüp Erdoğan'ın haber analizi.

08 Mart 2009 02:00

Bugün Türkiye’de birçok insanın protesto hakkı vardı. Bir kişi hariç herkes bu hakkını doya doya kullandı. Çünkü o bu konuda sabıkalıydı.

Haber Analiz: Eyüp Erdoğan / Tempo24

O çiftçiye "tedbiren" gözaltı

Bugün Bolu’da maç yönetmelerine izin verilmeyen 20 hakem, protesto amacıyla amatör bir maça hakem olarak çıktılar. 20 kişi beraber bir maçı yönettiler.

Samsun’da, ABS Sanat Tiyatrosu'nun sahibi Altan Yücebaş, restore ettirdiği 120 kişilik `Cep Tiyatrosu' adını verdiği tiyatro sahnesinin açılışını, Yeni Zelanda'ya özgü `Haka dansı' ile yaptı. Yerel yöneticilerin sanata ve sanatçıya sahip çıkmadığını söyleyen Yücebaş, ``Onları protesto etmek amacıyla Haka dansı yapıyoruz'' dedi.

Yine bugün Türkiye’nin birçok yerinde kadınlar ve erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle kadınlara yapılan haksızlıkları protesto etti.

Fransa'da NATO karşıtları NATO'yu protesto etti. Tayvan'da çevreciler, kürk kullanımına karşı çıktı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Başkanvekili Halil Soba, katıldığı genel kurul toplantısında protokol listesinde adını göremeyince salonu terk etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Şubat 2006’daki Mersin gezisinde ‘Çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı. Hangi yüzle geliyorsun buraya?’ diye bağıran, Erdoğan’ın da ‘Ananı da al git’ dediği çiftçi 47 yaşındaki Mustafa Kemal Öncel, bugünkü AKP mitingi öncesi gözaltına alındı.

"Protesto edebilir" endişesiyle...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24