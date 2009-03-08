Demokrasi ‘o’ hariç herkese vardı

Haber Analiz: Eyüp Erdoğan / Tempo24

Bugün Bolu’da maç yönetmelerine izin verilmeyen 20 hakem, protesto amacıyla amatör bir maça hakem olarak çıktılar. 20 kişi beraber bir maçı yönettiler.Samsun’da, ABS Sanat Tiyatrosu'nun sahibi Altan Yücebaş, restore ettirdiği 120 kişilik `Cep Tiyatrosu' adını verdiği tiyatro sahnesinin açılışını, Yeni Zelanda'ya özgü `Haka dansı' ile yaptı. Yerel yöneticilerin sanata ve sanatçıya sahip çıkmadığını söyleyen Yücebaş, ``Onları protesto etmek amacıyla Haka dansı yapıyoruz'' dedi.Yine bugün Türkiye’nin birçok yerinde kadınlar ve erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle kadınlara yapılan haksızlıkları protesto etti.Fransa'da NATO karşıtları NATO'yu protesto etti. Tayvan'da çevreciler, kürk kullanımına karşı çıktı.Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Başkanvekili Halil Soba, katıldığı genel kurul toplantısında protokol listesinde adını göremeyince salonu terk etti.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Şubat 2006’daki Mersin gezisinde ‘Çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı. Hangi yüzle geliyorsun buraya?’ diye bağıran, Erdoğan’ın da ‘Ananı da al git’ dediği çiftçi 47 yaşındaki Mustafa Kemal Öncel, bugünkü AKP mitingi öncesi gözaltına alındı."Protesto edebilir" endişesiyle...