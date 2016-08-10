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Demokrasi nöbetleri bugün sona eriyor

Erdoğan, "Bu akşam demokrasi nöbetlerine bir virgül koyuyoruz, çarşamba gecesi demokrasi nöbetine nokta koyacağız" demişti

10 Ağustos 2016 14:15

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlayan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İkinci bir emre kadar meydanlardan çekilmiyoruz" açıklamasıyla devam eden  demokrasi nöbetleri bugün sona eriyor. 

Yenikapı'daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde konuşan Erdoğan, "Bu akşam demokrasi nöbetlerine bir virgül koyuyoruz, çarşamba gecesi demokrasi nöbetine nokta koyacağız" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz'dan bu yana binlerce vatandaşın katıldığı demokrasi nöbetleri, bugün düzenlenecek büyük bir mitingle sona erecek. Yeni adıyla Kızılay Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitingde, meydana açılan tüm cadde ve bulvarlar Türk bayraklarıyla donatılacak. 

 

 

 

 

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