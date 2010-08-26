Demokrasi Meydanı'nda referandum kavgası

T24 - Demokrasi Meydanı'ında, 12 Eylül’de yapılacak olan referanduma ilişkin propaganda çalışması kapsamında ‘Demokrasiye Evet’ standı açarak, 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen sağ ve sol görüşlü kişilerin fotoğraflarını yana yana sergileyen AK Partililerle, bir grup arasında kavga çıktı.





AK Partililerin propaganda çalışmaları kapsamında ‘12 Eylül mağdurları’ adı altında sergilenen 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu ile cezaevine giren Muhsin Yazıcıoğlu ile yine idam edilen solcu Erdal Eren’in fotoğraflarının yanyana olmasına tepki gösteren ve kendilerine ‘Beşiktaşlı vatandaşlarız’ diyen bir grup fotoğrafların kaldırılmasını istedi. Vatan gazetesinde yer alan habere;



AK Partililerin grubun bu talebini kabul etmemesi üzerine yaşanan sözlü sataşma kavgaya dönüştü. ‘Erdal Eren’in fotoğrafını o faşistlerle yan yana gelmesini istemiyoruz. Bunlar asılırken siz neredeydiniz’ diye bağıran gruba, AK Partililerde tepki gösterince iki grup arasında itiş kakış yaşandı.





SİZİ KAÇ PARAYA TUTTULAR KAVGASI



Kendilerini ‘Beşiktaşlı vatandaşlar’ olarak tanıtan grup, fotoğraflarının kaldırılmasını istediklerini ancak AK Partililerin kendilerini bölücü olmakla suçladıklarını öne sürdü. Fotoğraflar kaldırılmadığı sürece meydandan ayrılmayacaklarını ifade eden grup, AK Partililer arasındaki tartışma uzayınca polis devreye girdi. Polis, çalışmanın izinli olduğunu ve fotoğrafların kaldırılması konusunda bir şey yapamayacaklarını belirtince, gruptan ayrılan bir genç, fotoğrafların olduğu bölüme koşarak Erdal Eren’in fotoğrafını almak istedi. Genç, polis ve AK Partililerce engellendi. Fotoğrafların kaldırılmasını isteyen gruptaki kadınların, ‘Sizi kaç paraya tuttular?’ diye bağırmaları üzerine AK Partili kadınlar da ‘Sizi havalatacak kadar’ diye yanıt verdi. Fotoğrafların kaldırılmasını isyeten gruptaki kadınlar AK Partili kadınlara saldırınca polis araya girerek ayırdı. Yaklaşık bir saat süren tarışma 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen solcular Erdal Eren, Nejdet Adalı, Serdar Soyergin ve Veysel Güney’in fotoğraflarının sergi alanından kaldırılması ile sona erdi. Grubun meydandan ayrılmasının ardından referandum propagandası çalışmalarına devam eden AK Partiler ise korumak amacıyla polis çemberine alındı.



Birkaç gündür propaganda çalışmaları yaptıklarını belirten AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı İbrahim Yıldırım, "Ayın 23'ünde serbest propaganda dönemi başladı. Biz burada, CHP caddenin karşı tarafında çalışmalarını yapıyor. İki gündür gayet sakindi. Bu arkadaşlar ilçe ilçe geziyor. Dün de Kadıköy'e gitmişler, bugün de buraya geldiler. CHP ilçe başkanı ile de sabahleyin tokalaştık. Onlar ’hayır’ biz ’evet’ diyoruz. Bu arkadaşlar tam anlayamadık hangi grup olduğunu ama komünist ya da sol gruptan. Gelmişler standa müdahale etmişler. Arkadaşlarımızı darp etmeye çalışmışlar" dedi.





