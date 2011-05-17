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'Demokrasi melez rejime kayma riski taşıyor'

Türkiye’deki Demokrasi Algısı raporu açıklandı

17 Mayıs 2011 03:00

T24- Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ile Öğretim üyesi  Özge Kemahlıoğlu’nun, “Türkiye’deki Demokrasi Algısı” raporu açıklandı. Rapora göre,  vatandaşların  gözünde Türkiye’deki demokratik sistem kusurlu ve hatta melez rejime kayma riski taşımakta. Toplumun demokrasi algısının da, özellikle haklar ve özgürlükler konusunda "sınırlı ve kusurlu" bir yapıya sahip olduğu belirtilen raporda, demokrasinin kalitesinin  iyileştirilmesi  için etkili olabilecek siyasi kültürün Türkiye’de hâlâ gelişmediği vurgulandı. Raporda Türk halkının düzen ve istikrarı, temsil ve özgürlüğün önünde gördüğüne de dikkat çekildi.

 

Demokrasi Araştırması rapora kaynak oldu



Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ve Öğretim üyesi Özge Kemahlıoğlu, Metro Poll Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Nisan 2011 tarihli ‘Demokrasi Araştırması’nı kaynak alarak “Türkiye’deki Demokrasi Algısı” raporunu hazırladı. Rapora kaynak olan araştırma, Prof. Dr. Özer Sencar, Prof. Dr. İhsan Dağı,  Prof. Dr. Doğu Ergil, Dr. Sıtkı Yıldız, Dr. Vahap Coşkun tarafından Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi yöntemi ile gerçekleştirildi. Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyar-bakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun,  Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak içeren 26 ilin merkez ilçe/ilçeleri, diğer ilçeler ve köylerinde 6-12 Nisan 2011 tarihleri arasında toplam 1512 kişi ile yapıldı.  Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, 0,95 güven sınırları içinde ± 2,5 hata payı ile hazırlandı.

 

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen sorulardan bazıları şöyle:

 



Raporun ortaya koyduğu sonuçlar



Bu bulgulardan yola çıkarak, Prof. Keyman ve Kemahlıoğlu şu sonuçları ön plana çıkardı:

 

1)  Vatandaşların gözünde Türkiye’deki demokratik sistem kusurlu bir demokrasidir, hatta melez rejime kayma riski taşımaktadır.

2) Toplumun demokrasiyi algılaması da özellikle haklar ve özgürlükler alanında sınırlı ve kusurlu bir yapıya sahiptir. Bu da bize, demokrasinin pekişmesi ve kalitesinin  iyileştirilmesi  için  etkili  olabilecek  demokratik  siyasi  kültürün Türkiye’de hâlâ gelişmediğini göstermektedir.

 
3)  Üçüncü olarak ve bu noktada, demokratik kültür yapımızın nitelik ve algı düzeyinde düzen ve istikrarı temsil ve özgürlüğün önüne koyduğunu görüyoruz. Yüzde 10 barajına, parti kapatmaya, kadınlar için kota koymamaya dönük eğilim ve de bugüne kadar hiç tartışılmayan başkanlık sistemini yüzde 40’lar düzeyinde destek temsile karşı var olan düzeni koruma tercihini ve istikrara öncelik verme eğilimini göstermektedir.

 
4)  Toplumun demokrasi algısını ikiye ayırmak mümkündür. Türkiye’de şeffaflık, hesap verilirlik ve vatandaşlara eşit davranma temelinde eleştiriler varken, toplum kendi içinde haklar ve özgürlük alanlarına çok sınırlı bakmaktadır.
 

5)  Bununla birlikte, beşinci olarak, haklara ve özgürlüklere sınırlı bakan toplum içinde ciddi boyutta kutuplaşma da yaşanmaktadır. Özellikle Türkiye’de hükümet  ve  muhalefet  parti  seçmenleri arasında bu kutuplaşma  daha  net olarak ortaya çıkmaktadır.



Demokrasi Algılama Raporunun tam metni 


 

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