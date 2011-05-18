T24 LogoT24 Logo
Dünya

DEMOKRASİ İÇİN TOPLANDILAR MADRİD (A.A)

18 Mayıs 2011 10:27

-DEMOKRASİ İÇİN TOPLANDILAR MADRİD (A.A) - 18.05.2011 - İspanya'da "Hemen gerçek demokrasi" adlı sivil toplum örgütünün internet üzerinden yaptığı çağrı sonucu geçtiğimiz pazar günü başlayan halk gösterileri büyüyerek sürüyor. Madrid ve Barcelona başta olmak üzere İspanya'nın birçok büyük kentinde üç gündür meydanlarda toplanan halk, ülkedeki ekonomik, siyasi ve sosyal sistemin "demokratik olmadığını" savunarak, değişim istemini sürdürüyor. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler tamamen internet ortamındaki sosyal paylaşım sitelerinde yapılan çağrılar sonrasında bir araya gelirken en büyük katılım başkent Madrid'de gerçekleşiyor. Sol meydanında toplanan yüzlerce kişi, protestolarını sabahlayarak sürdüreceklerini açıkladı. "Hemen gerçek demokrasi" örgütünün sözcülerinden Juan Cobo, bir gece önce sabahlamalarına izin vermeyen polise karşı direneceklerini söyledi. Polis şimdiye kadar yaklaşık kırk kişiyi gözaltına aldı ancak daha sonra hepsinin serbest bırakıldığı kaydedildi. Özellikle İspanya'nın yaşadığı ekonomik krizden şikayetçi olan ve bundan tüm siyasetçileri suçlayan göstericiler, "Siyasetçilerin halktan uzak yaşadığına inanıyoruz. Buna kızmak hakkımız" diyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24