-DEMOKRASİ İÇİN TOPLANDILAR MADRİD (A.A) - 18.05.2011 - İspanya'da "Hemen gerçek demokrasi" adlı sivil toplum örgütünün internet üzerinden yaptığı çağrı sonucu geçtiğimiz pazar günü başlayan halk gösterileri büyüyerek sürüyor. Madrid ve Barcelona başta olmak üzere İspanya'nın birçok büyük kentinde üç gündür meydanlarda toplanan halk, ülkedeki ekonomik, siyasi ve sosyal sistemin "demokratik olmadığını" savunarak, değişim istemini sürdürüyor. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler tamamen internet ortamındaki sosyal paylaşım sitelerinde yapılan çağrılar sonrasında bir araya gelirken en büyük katılım başkent Madrid'de gerçekleşiyor. Sol meydanında toplanan yüzlerce kişi, protestolarını sabahlayarak sürdüreceklerini açıkladı. "Hemen gerçek demokrasi" örgütünün sözcülerinden Juan Cobo, bir gece önce sabahlamalarına izin vermeyen polise karşı direneceklerini söyledi. Polis şimdiye kadar yaklaşık kırk kişiyi gözaltına aldı ancak daha sonra hepsinin serbest bırakıldığı kaydedildi. Özellikle İspanya'nın yaşadığı ekonomik krizden şikayetçi olan ve bundan tüm siyasetçileri suçlayan göstericiler, "Siyasetçilerin halktan uzak yaşadığına inanıyoruz. Buna kızmak hakkımız" diyor.